اعلام اسامی ۱۷مصدوم حادثه واژگونی تهران-یاسوج

علیرضا نیک روز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در جاده یاسوج-اصفهان، گفت: در این حادثه ۱۷ نفر مصدوم و سه نفر جان باختند.

وی اظهار کرد: در این حادثه یک خانم و دو آقا فوت شدند که از راننده و شاگرد آن نام برده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: تیم‌های امدادی متشکل از اورژانس ۱۱۵، هلال احمر، نیروی انتظامی و پلیس راه استان و راهداری به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه شاهین خادمی فر، شیرزاد اعتماد نسب، مهشید شهبازی افلاتون افتخاری، مجید پارسه، سعید نظرپور، ابوالفضل غیور زادگان، هستی امیری زاده، کوثر علی اکبر زاده، مهشید اخلاقی، سید علی حسین حسینی فخر، ابراهیم پیشان، حسن دهراب، جمال الدین دانش، اسد علیزاده، نرگس امیرزاده و مهرانگیز آقایی جان باختند.

نیک روز تاکید کرد: از ۱۷ مصدوم، ۱۲ نفر در وضعیت زرد، سه نفر در وضعیت قرمز و دو نفر در وضعیت سبز هستند.