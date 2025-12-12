  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۸

اعلام اسامی ۱۷مصدوم حادثه واژگونی تهران-یاسوج

یاسوج-مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اسامی ۱۷ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس تهران-یاسوج در جاده یاسوج-اصفهان را اعلام کرد.

علیرضا نیک روز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس در جاده یاسوج-اصفهان، گفت: در این حادثه ۱۷ نفر مصدوم و سه نفر جان باختند.

وی اظهار کرد: در این حادثه یک خانم و دو آقا فوت شدند که از راننده و شاگرد آن نام برده شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: تیم‌های امدادی متشکل از اورژانس ۱۱۵، هلال احمر، نیروی انتظامی و پلیس راه استان و راهداری به محل مورد نظر اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه شاهین خادمی فر، شیرزاد اعتماد نسب، مهشید شهبازی افلاتون افتخاری، مجید پارسه، سعید نظرپور، ابوالفضل غیور زادگان، هستی امیری زاده، کوثر علی اکبر زاده، مهشید اخلاقی، سید علی حسین حسینی فخر، ابراهیم پیشان، حسن دهراب، جمال الدین دانش، اسد علیزاده، نرگس امیرزاده و مهرانگیز آقایی جان باختند.

نیک روز تاکید کرد: از ۱۷ مصدوم، ۱۲ نفر در وضعیت زرد، سه نفر در وضعیت قرمز و دو نفر در وضعیت سبز هستند.

    • مهدی IR ۱۷:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      7 0
      پاسخ
      خواهشاً دقت کنید توی تایپ و جمله بندی . یعنی همه اون اسامی جان باختند؟
    • خدانشناس DE ۲۰:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      5 0
      پاسخ
      این چه گزارش نویسی است؟ سه نفر فوت کرده بقیه جان باخته اند؟

