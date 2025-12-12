  1. استانها
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۰

افزایش مصدومان اتوبوس تهران-یاسوج به ۱۷ نفر؛ راننده و شاگرد جان باختند

یاسوج-معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر کهگیلویه و بویراحمد گفت: تعداد مصدومان حادثه اتوبوس تهران-یاسوج به ۱۷ نفر رسید.

محمد مظفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه اتوبوس تهران- یاسوج در صبح جمعه، اظهار کرد: از ۲۰ مسافر حاضر در اتوبوس، سه نفر جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه سه نفر کشته شدند که نام راننده به نام حسین ضیایی، حسین آذرنوش و یک خانم دیده می‌شود.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمد کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: امدادرسانی به موقع و هماهنگی‌های انجام‌شده بین نهادهای امدادی از جمله اورژانس ۱۱۵، هلال احمر، نیروی انتظامی و راهداری، زمینه انتقال سریع‌تر مصدومان به مراکز درمانی یاسوج در حال فراهم شدن است.

وی بیان کرد: با توجه به بهبود نسبی وضعیت برخی مصدومان و امکان جابجایی، تصمیم گرفته شد تا این افراد برای ادامه درمان و دریافت خدمات پزشکی به یاسوج منتقل شوند و قرار است این انتقال با بهره‌گیری از اتوبوس‌آمبولانس مجهز اورژانس انجام شود.

مظفری با اشاره تلاش تیم‌های امدادی و هماهنگی بین‌بخشی در این حادثه، نمادی از عملکرد منسجم دستگاه‌های امدادی در شرایط بحران بوده است.

    نظرات

    • IR ۱۴:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      42 9
      پاسخ
      دیگه داره عادی میشه بی تعهدی پرسنل ورانندگان
      • IR ۲۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        1 0
        خیلی وقته که عادی شده به گمونم یه مدت ایران نبودی واسه همینه بی خبری
    • IR ۱۵:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      62 6
      پاسخ
      چرا فقط پرسنل و راننده رو می‌بینیم از اینکه اتوبوس ها اوراق هستند هم حرفی بزنیم
      • صدیقه IR ۰۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        3 0
        خدا پشت وپناه تمام رانندگان.شوهرم راننده اتوبوس تو خط یاسوج وتهرانه الان چندساله تاحالا کوچکترین اتفاقی برای مسافرین نیفتاده هیچ راننده ای هم بی مسولیت نیست قسمت خدا بوده که امروز این اتفاق تلخ بیفته🥺
    • کمال سمیرم IR ۱۶:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      30 3
      پاسخ
      تمام اکیپ های امدادی و مدیریت بحران فرمانداری سمیرم آز اول حادثه تا آخر در محل حضور فیزیکی داشتن جای تشکر دارد
    • DE ۱۶:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      53 4
      پاسخ
      جاده نداریم مقصر راننده نیست استان با منابع غنی ومحروم اتوبان شیراز اصفهان ساخته شده آیا استان ما عرضه صد کیلومتر شایدم کمتر از کاکان برای وصل شدن به این اتوبان ندارند؟؟ میگن بودجه نیست چرا نیست چرا بودجه برای همه استانها هست ولی استان ما با کلی منابع طبیعی بودجه نداره
      • IR ۱۸:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        1 0
        جناب عقل کل نزدیک سمیرم تصادف شده یکی الکی میگه جاده نداریم یکی میگه اتوبوس اوراقه هیچ کدوم هم علت نصادف را نمی دونن
      • محمد IR ۲۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        1 1
        باور کن همین استان فارس هم با اینکه این همه در تولیدات کشاورزی و پتروشیمی مثل نفت سبز در اقتصاد کشور نقش مهمی داره هم آنچنان که فکر کنی بهش نمیرسن جاده های همین استان فارس هم همه داغون هست روکش آسفالت افتضاح شده همین کمربندی شهر شیراز رو نگاه کن ببین چقدر افتضاح هست چاله هایی داره که تعادل ماشینها رو به هم می‌ریزه.. محور سروستان به شیراز رو نگاه کن ببین چقدر داغونه ...این همه از منابع استان فارس در چرخه اقتصاد کشور استفاده میشه آخرش میبین جوک تنبلی هم برامون می‌سازن..یقینا به استان شما هم همینه.
    • IR ۱۷:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      16 2
      پاسخ
      رانندگان و شرکت مسافربری و بازرسان معاینه فنی ها باید بیشتر دقت کنند. مقررات و آیین کنترل اتوبوس ها، تن آپ و دیک و کنترل کننده های. عملکرد بهینه خود و در ترمینالها باید اجرا شود. اینقدر پول می گیرند . برا مسافر و کالا و هر هفته. کنترل شوند
      • علی IR ۲۲:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        0 0
        چند سالی است که رانندگان اتوبوس با توجه به این که مسافر کامل پذیرش کردند ولی بار سنگین با تناژ بالا از قبیل برنج ،پرتغال ،خرما و دیگر کالاها در زیر ماشین جاگذاری می کنند متأسفانه راهور توجهی به این موضوع ندارد مگر این که مسافران گزارش دهند !!! این یکی از عوامل خطرساز در جاده‌ها است .
    • IR ۱۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      16 2
      پاسخ
      استانی که هنوز به خط ریل وصل نیست این همه مصیبت داره متاسفانه ۹ سال تهران بودم بیشترین سختی برای رفت آمد کشیدم ما خواهان جوابگویی مسئولین کشوری و استانی در این رابطه با راکد ماندن راهن و جاده های ناایمن هستیم
    • سعیدپولادسنگ IR ۱۷:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      17 5
      پاسخ
      چرا باید سن بازنشستگی راننده 30 سال باشه راننده اتو بوس باید 20 سابقه باز نشست بشه و اینکه تا زمانی که تردد اتوبوس مسافر بری از 12شب تا 6صبح آزاد باشه همین اتفاق ها ی تلخ رخ خواهد داد
    • علی IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      خون افراد بی گناه کشته شده در حوادث رانندگی به گردن پلیس. مسئولین مرتبط هست باید رانندگان بی احتیاط از رانندگی محروم و گواهینامه انها باطل شود سالی 20 هزار نفر کشته که خانواده دارند
    • علی IR ۱۸:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      کسانی که گناه تصادفات را به گردن خودرو می اندازند درسته که خودرو و جاده مشکل داره ولی راننده ایکه شعور داره اگر احتیاط کنند حادثه پیش نمیاد سرعت زیاد ، عدم توجه به جلو عامل بیشترتصادفات هست
    • rrr IR ۱۹:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 1
      پاسخ
      جاده سمیرم وضعیتش خیلی خرابه و بیشترین تصادف ها رو داره چرا مسولین به فکر نیستن که جاده را دو بانده کنن
    • فاطمه رضانژاد شیرازی IR ۲۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      3 0
      پاسخ
      ای کاش مسئولین به فکر جاده های یاسوج به شیراز هم بودند،خیلی جاده باریک ،کنار جاده دره های خطرناک،واقعا اکنون که اعزام دانشجو به یاسوج زیاد و تردد تو این جاده زیاد و چه قدر کشته داده،کشور چین ببینید چه جاده هایی می سازد.🖤💔
    • ایران IR ۲۰:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 0
      پاسخ
      راننده زنده هستند خدا را شکر
    • علی IR ۲۱:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      این گونه حوادث ظاهرأ دلایل مادی دارن، اما جزئیات حادثه به میل و اراده خداست، که تو فلان حادثه کیا برن و کیا بمونن، انشالله تا دیر نشده به خودمون بیایم.
    • ابراهیم مهدیپور IR ۲۱:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      باسابقه چهل ساله وسایل نقلیه و آشنایی جاده اتوبوس واژگونی به علت لغزنده جاده بوده راننده غافل گیر شده
    • رزمنده IR ۲۱:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      بالگرد اورژانس کجاست؟چون مناطق محرومه نباید با اورژانس جابجا میشدن مصدومان؟
    • حمید رضا IR ۲۲:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      اتوبوسهایی از جنس شیشه و طلق پلاستیکی ؛ رانندگانی بی تعهد و بازی موبایلی؛ جادههایی فرسوده و دربه داغان
    • حمید رضا IR ۲۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      و جاده هایی بدون پلیس و مجری قانون
    • ناشناس IR ۲۲:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      چرا اینقدر حوادث برای یاسوج اتفاق افتاده؟؟؟؟؟؟؟
    • محمدرضا IR ۲۲:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      جاده های غیر استاندارد و تاریک بدون علائم راهنمایی و رانندگی و فاقد منبع روشنایی که باعث این فجایع رانندگی می‌شود و غیره
    • حق گو IR ۲۲:۴۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      در زمستان ها و یخ یندانها باید مسافرت اتوبوس در شب ممنوع باشه و فقط روز حرکت کنه ، یا هم شب در مناطق کوهستانی ممنوع بشه تا راننده طوری تنظیم کنه که شب از مناطق با احتمال یخبندان رد نشه. جاده های منتهی به یاسوج هم که کلا مشکل دارند و کسی به فکر نیست.
    • امیر US ۲۲:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 1
      پاسخ
      جاده سمیرم باید یااصلاح سه و دو بانده تا خود یاسوج یا هم بسته بسه، چرا مردم کهگیلویه بویراحمد باید اینقدر مظلوم باشه که یک متر بزرگراه نداشته باشه، و این همه تصادف منجر به مرگ عزیزان به خاطر سهل انگاری مسئولان باید شاهد چنین حوادت ناگوار و تلخ باشیم،وزیر راه باید استیضاح بشه
    • هومن IR ۲۳:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      چرا مشکلات رانندگان رو نمبینید شما نمیدونید که راننده ها با چه استرسی پشت فرمان میشینن فکرشون همه جا هست چقدر گرفتاری دارن حقوقشان اصلا کفاف زندگیشون رو نمیده😭
      • رحیمی IR ۲۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
        0 0
        راننده باید ۲۰ ساله بازنشست بشه سن بالا برا رانندگی خطرناکه
    • حسن IR ۰۰:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 0
      پاسخ
      خداوند بیامرزدشون اما احتیاط میکردن این آخر وعاقبت نمیشود خداوند عالمه ما فقط میتونیم بگیم ،روحشون شاد وانشالا جایگاهشان در بهشت برین باشد وخداوند صبر عاجل به بازماندگان ،تمام فوت شدگان بده وانشالا مصدومان هرچه زودتر به امید خدای بزرگ ،شفا پیدا کنند امین یارب العالمین
    • IR ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      وقتی معاینه فنی باج میدی،نمیری بازدید چرخ و ترمز نمیکنید،میشه این حادثه ها
    • IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      0 0
      پاسخ
      رانندگی در اولین بارندگی، آن هم در شب و در جاده های پر پیچ و خم کوهستانی واقعاً خطرآفرینه. خدا به بازماندگان صبر عنایت کند. آمین

