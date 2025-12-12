افزایش مصدومان اتوبوس تهران-یاسوج به ۱۷ نفر؛ راننده و شاگرد جان باختند

محمد مظفری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه اتوبوس تهران- یاسوج در صبح جمعه، اظهار کرد: از ۲۰ مسافر حاضر در اتوبوس، سه نفر جان باختند و ۱۷ نفر مصدوم شدند.
وی تصریح کرد: در این حادثه سه نفر کشته شدند که نام راننده به نام حسین ضیایی، حسین آذرنوش و یک خانم دیده میشود.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمد کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: امدادرسانی به موقع و هماهنگیهای انجامشده بین نهادهای امدادی از جمله اورژانس ۱۱۵، هلال احمر، نیروی انتظامی و راهداری، زمینه انتقال سریعتر مصدومان به مراکز درمانی یاسوج در حال فراهم شدن است.
وی بیان کرد: با توجه به بهبود نسبی وضعیت برخی مصدومان و امکان جابجایی، تصمیم گرفته شد تا این افراد برای ادامه درمان و دریافت خدمات پزشکی به یاسوج منتقل شوند و قرار است این انتقال با بهرهگیری از اتوبوسآمبولانس مجهز اورژانس انجام شود.
مظفری با اشاره تلاش تیمهای امدادی و هماهنگی بینبخشی در این حادثه، نمادی از عملکرد منسجم دستگاههای امدادی در شرایط بحران بوده است.
