حسن یزدانی مقتدرانه پیروز میدان شد/گلیج حرفی برای گفتن نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فینال لیگ کشتی آزاد در شرایطی که کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار به تصمیمات داوری نسبت به کشتی امیرحسین فیروزپور و محمدمبین عظیمی معترض و راضی به ادامه مسابقه نبود، با رایزنی مسئولان کشتی و پس از یک وقفه ۱۵ دقیقه‌ای دوباره لیگ از سر گرفته شد و کشتی‌گیران به تشک برگشتند.

در ادامه در وزن ۹۷ کیلوگرم حسن یزدانی و مجتبی گلیج به مصاف هم رفتند که یزدانی با نتیجه ۴ بر صفر توانست مجتبی گلیج را شکست دهد. یزدانی در مرحله نیمه نهایی هم توانسته بود ابوالفضل بابالو را مقتدرانه با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست دهد.

یزدانی پس از المپیک کتف مصدومش را دوباره به تیغ جراحان سپرد و حتی در مسابقات جهانی پس از ۱۰ سال غایب بود. یزدانی در لیگ امسال با قرارداد ۷ میلیاردی با استقلال جویبار در شرایطی به میدان رفت که به دو وزن بالاتر آمده و برای نخستین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی می‌گیرد.