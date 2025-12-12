  1. ورزش
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۰۶

لیگ کشتی آزاد؛

حسن یزدانی مقتدرانه پیروز میدان شد/گلیج حرفی برای گفتن نداشت

حسن یزدانی کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم در فینال لیگ کشتی آزاد مقتدرانه مجتبی گلیج را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات فینال لیگ کشتی آزاد در شرایطی که کمیل قاسمی سرمربی تیم استقلال جویبار به تصمیمات داوری نسبت به کشتی امیرحسین فیروزپور و محمدمبین عظیمی معترض و راضی به ادامه مسابقه نبود، با رایزنی مسئولان کشتی و پس از یک وقفه ۱۵ دقیقه‌ای دوباره لیگ از سر گرفته شد و کشتی‌گیران به تشک برگشتند.

در ادامه در وزن ۹۷ کیلوگرم حسن یزدانی و مجتبی گلیج به مصاف هم رفتند که یزدانی با نتیجه ۴ بر صفر توانست مجتبی گلیج را شکست دهد. یزدانی در مرحله نیمه نهایی هم توانسته بود ابوالفضل بابالو را مقتدرانه با نتیجه ۱۰ بر صفر شکست دهد.

یزدانی پس از المپیک کتف مصدومش را دوباره به تیغ جراحان سپرد و حتی در مسابقات جهانی پس از ۱۰ سال غایب بود. یزدانی در لیگ امسال با قرارداد ۷ میلیاردی با استقلال جویبار در شرایطی به میدان رفت که به دو وزن بالاتر آمده و برای نخستین بار در وزن ۹۷ کیلوگرم کشتی می‌گیرد.

سیده فرزانه شریفی

    • نام آشنا IR ۲۲:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      18 1
      پاسخ
      کادر فنی بایستی در اولین فرصت اذرپیرا و حسن یزدانی را به یک تورنمنت معتبر خارجی اعزام کند تا نفر شاخص وزن 96 کیلو مشخص شود.
      • محمد IR ۰۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
        1 2
        خداییش حق حسن یزدانی هست چرا برن تورنمت داخل همین کشور خودمون یک تورنومنت برای وزن هایی که لازمه چه 86 چه وزن های دیگه آذرپیرا عالیه ولی یزدانی خیلی عالیتره به نظرم هر کس نظری داره هر تورنومنت برن شاید دوتاشون طلا گرفتن بعدش چی باید بین یزدانی و اذرپیرا یک کشتی برگزار کنن برای تیم ملی که یزدانی...
    • اسماعیل FR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      18 17
      پاسخ
      دوتا اخطار دوتا هل دادن امتیاز درست حسابی کسب نکرد
      • دانیال IR ۱۰:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        12 2
        تو بیا برو امتیاز درست بگیر.
      • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        4 9
        بله حق با شماست مقتدرانه!!!!!!!!!!!!! با هل دادن امتیاز گرفتن که مقتدرانه نیست
    • یاسین IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      27 4
      پاسخ
      کار ندارم ولی دمش گرم به حسن یزدانی باز شکست داد وگرنه عبدلله رشید نگاه باز به سختی گلیج برد ولی حسن یزدانی حتی امتیاز نداد هرچی باشه کشتی سخته نمیشه درک کرد
      • امین IR ۱۰:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        3 6
        عبدالرشید اون موقع مصدوم بود وگرنه ۱۰ هیچ میکرد
    • صنعتی ازشیراز IR ۰۹:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      6 4
      پاسخ
      من عشقم جانم پرسپولیس هست ولی حسن یزدانی دنیای من هست دیروز که درفینال قلیج را برد و آماده بود خیلی خیلی خوشحال شدم .
    • ع IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      5 2
      پاسخ
      دو بار‌گلیج‌را از تشک‌خارج‌کرد‌این برد‌مقتدرانه‌بود همین‌که....
    • وطن FR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      7 3
      پاسخ
      بی شک آقای یزدانی از نوابغ کشتی جهان هستند اما دربرابر آذر پیرا کار خیلی مشکل پیشرو دارد
    • حسین SE ۱۵:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      2 4
      پاسخ
      فراموش نشود حریفان قدر نبودند
    • مهدی IR ۱۶:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      12 0
      پاسخ
      عزیزم چرامفاخرونوابغ خودمون رو خراب میکنیم ایشون نزدیک به دوسال دوری اومده بود ولی آقای گلیچ درکوران مسابقات بود دم هردوشون گرم
      • بشیر گلیج IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
        1 0
        سلام درودبر هردو کشتی گیر اقا مجتبی گلیج عشق ما هستی عالی کشتی گرفتی دمت گرم انشاالله المپیک دل ما را شاد کنی.
    • Ata IR ۲۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      1 1
      پاسخ
      احتمالا گلیچ مردانگی کرد
    • محمد مهدی ستوده IR ۰۷:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      6 1
      پاسخ
      مرد بزرگ پهلوان ایرانی است
    • ایران بزرگ IR ۱۱:۱۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      1 1
      پاسخ
      خدایی یزدانی فقط هل دادن بلده تا حالا نشده یبار تو یه مسابقه دو تا فن قشنگ بزنه آدم کیف کنه گلیج خیلی فنی تره
    • IR ۱۳:۰۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      5 1
      پاسخ
      حسن نخواست قلیج بشکنه بخدا ده هیچ میکرد
    • محسن IR ۱۳:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      3 1
      پاسخ
      شیرشاه برگشت
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 0
      پاسخ
      فکر میکنم آذر پیرا بتونه یزدانی رو ببره اگر از نامش نترسه
    • علی IR ۱۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      0 1
      پاسخ
      گویا در آن تاخیر طولانی تا به روی تشک اومدن اتفاقاتی افتاده که بعدها مشخص می‌شود کسانی که کشتی گلیج با سعداله یف را دیدند اذعان خواهند کرد که گلیج اصلا کشتی نگرفت

