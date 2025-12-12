صعود پرچمدار کاروان ایران به نیمه نهایی مسابقات پاراتکواندو

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی از امروز(جمعه) به مدت دو برگزار خواهد شد.

در روز اول مسابقات ۶ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۳ پاراتکواندوکار در بخش پسران به مصاف رقبای خود رفته اند.

در دور اول وزن ۵۷- کیلوگرم دختران که ۷ پاراتکواندوکار حضور دارند، زهرا رحیمی، پرچمدار کاروان ایران مقابل پاندیان از هند قرار گرفت.

در پایان این مبارزه زهرا رحیمی با اقتدار از سد حریف هندی گذشت و راهی نیمه نهایی شد. او باید برای رسیدن به فینال مقابل پاراتکواندوکار ازبکستانی به میدان برود.