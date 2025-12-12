ادعای قتل مرحوم «خسرو علی‌ کردی»؛ دادستان تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا دشتبان اظهار کرد: در روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با اعلام کشف جسد در محل کار مرحوم خسرو علی کردی توسط کلانتری الهیه، تحقیقات قضائی با وجود اینکه موضوع جنایی نبود و شکایتی انجام نگرفته بود به دستور بازپرس آغاز شد.

دادستانی مشهد افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دفتر کار تحت پوشش دوربین مداربسته بوده است و تصاویر ضبط شده نشان می‌دهد که مرحوم علی کردی در ساعت ۲۰:۵۶ هنگامی که پشت میز محل کار خودش نشسته و مشغول بررسی گوشی همراه خود بوده است، ناگهان به سمت چپ خم شده و به حالت درازکش روی زمین می‌افتد.

وی ادامه داد: برادر وی جواد علی کردی نیز در این محل حضور داشته و طبق اظهارات او، مرحوم از قرص زیرزبانی استفاده می کرده است و تا ساعت ۱۸ که با ایشان حضور داشته هیچ مشکل غیرعادی از وی مشاهده نشده است.

دشتبان تصریح کرد: بازپرس پس از بررسی ظاهری جسد، هیچ گونه آثار ضرب و جرح، درگیری، دفاع یا خودزنی مشاهده نمی‌کند.

معاون دادستان انقلاب مشهد گفت: در نهایت با توجه به نبودن هرگونه نشانه جنایی و همچنین اعلام نشدن مورد مشکوک از سوی خانواده، بازپرس پرونده موضوع را غیرجنایی تشخیص داد و اموال مرحوم از جمله حافظه دوربین مداربسته پس از صورتجلسه ای به برادر وی تحویل شد.

وی با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی در حال سو استفاده از خبر فوت این وکیل هستند، هشدار داد: انتشار شایعات، گمانه زنی‌های بی اساس و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.