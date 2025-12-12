رضایی: شهید مفتح نماد پیوند حوزه و دانشگاه برای سعادت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی در خطبه‌های نماز جمعه اردستان اظهار کرد: همانطور که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند، ما باید در جنگ رسانه‌ای آرایش خود را بگیریم و اجازه ندهیم دشمن تأثیر خود را بر دل جوانان بگذارد و هر کس باید در این خصوص به وظیفه خود عمل کند.

وی با اشاره به ۲۵ آذر، روز پژوهش، افزود: علم و دانش مقدمه تولید است و موجب توانمندی در قسمت‌های مختلف صنعتی و امنیتی کشور شده و آرامش و رفاه را به همراه خواهد داشت.

امام‌جمعه موقت اردستان تصریح کرد: سابقه تفکر پژوهشی به بعثت بازمی‌گردد که تفکر در دین اسلام بنا نهاده شده و یونسکو نیز به همین موضوع تأکید دارد که اسلام در تمام ادیان سرآمد است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کارهای پژوهشی برای دانشگاهیان مطرح است، اما اگر این کار در مقاطع مختلف مدارس نیز انجام شود، منجر به نتایج بسیار خوبی خواهد شد.

رضایی با اشاره به ۲۷ آذر، سالروز شهادت آیت‌الله مفتح که به نام روز حوزه و دانشگاه نامگذاری شده است، اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به سطح علمی ایشان در حوزه و دانشگاه، در ذهن ایشان بوده که باید این دو نهاد با هم متحد باشند و در این راه تلاش بسیاری کردند و نهایت توسط منافقین به شهادت رسیدند.

امام‌جمعه موقت اردستان بیان کرد: این دو نهاد برای ترقیات کشور می‌توانند مفید باشند و کشور را به سعادت برسانند؛ این همان سفارشی است که امام (ره) در وصیت‌نامه خود به آن اشاره کرده‌اند.

وی ادامه داد: رهبر انقلاب نیز ارتباط مستمر با دانشجویان داشته و وحدت حوزه و دانشگاه را برای معاش مردم و امور دین مفید دانسته‌اند که باید در کنار هم کشور را بسازند.

رضایی یادآور شد: خطه اردستان در این راستا سرافراز است، چرا که شهیدانی همچون مدرس از حوزه علمیه و شهید فخری‌زاده را از دانشگاه پرورش داده است.