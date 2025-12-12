امام جمعه محمودآباد: حفظ اتحاد مقدس راهبرد امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهر محمودآباد با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره حمایت از دولت‌ها، این حمایت را دارای پیام مهمی برای جامعه دانست و گفت: اداره کشور تنها در سایه همکاری، همدلی، ثبات و حرکت زیر پرچم اتحاد مقدس ممکن است.

وی با بیان اینکه وجود نقد نسبت به عملکرد دولت‌ها امری طبیعی است، افزود: نقد باید در چارچوبی مسئولیت‌پذیر، منطقی و اصلاح‌گرانه مطرح شود. کشور امروز در شرایط بسیار حساس و تاریخی جنگ احزاب قرار دارد؛ دشمنان انقلاب با هم هم‌پیمان شده‌اند تا ملت مقتدر ایران را تضعیف کنند.

حمایت علنی و نقد غیرعلنی؛ راهبرد حکیمانه اصلاح امور

امام جمعه این شهر توضیح داد: شیوه حکیمانه رهبر انقلاب—حمایت علنی و نقد غیرعلنی—مؤثرترین روش برای اصلاح عملکرد دولت‌هاست. این تصور که حمایت رهبری به معنای نادیده گرفتن مشکلات مردم یا نبود انتقاد است، از اساس نادرست است.

وی افزود: رهبر انقلاب از مجاری گوناگون رسمی و غیررسمی در جریان دقیق‌ترین اطلاعات کشور قرار دارند و انتقاداتی که نسبت به دولت‌ها داشته‌اند، همواره صریح‌تر و بیشتر از دیگران بوده است؛ اما بیان عمومی و تکرار این انتقادات در فضای رسانه‌ای را به نفع کشور نمی‌دانند.

موسوی با اشاره به اهداف دشمنان در جنگ ترکیبی و رسانه‌ای علیه ملت ایران گفت: هدف دشمن این است که مردم به‌ویژه نسل جوان از یاد انقلاب، اهداف آن، خدمات انجام‌شده و معارف اسلامی و معارف اهل‌بیت (ع) دور شوند.

وی در پایان با بیان اینکه تضعیف اعتقادات دینی و منحرف کردن افکار نوجوانان، بخش مهمی از برنامه دشمن است، تأکید کرد: تمام دلسوزان انقلاب باید با تقویت ایمان و اعتقاد، ترویج فرهنگ اسلامی و گفتمان مقاومت، مانع تحقق این اهداف شوند.