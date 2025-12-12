آخرین وضعیت سلامت مسعود کیمیایی تشریح شد؛ اشتیاق برای تولید فیلم جدید

مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت سلامتی مسعود کیمیایی کارگردان سینمای ایران گفت: من و آقای رائد فریدزاده در بیمارستان به ملاقات آقای کیمیایی رفتیم. خوشبختانه حال عمومی ایشان خوب است و در چند روز آینده مرخص میشوند.
وی تصریح کرد: آقای کیمیایی حدود ۶ روز پیش به دلیل مشکلات تنفسی که بر اثر آلودگی هوا تشدید شده بود در بخش icu بستری شدند. خوشبختانه اکنون به بخش منتقل شده و حال عمومیشان خوب است.
نجفی در پایان درباره ذوق کیمیایی از شروع فیلمبرداری فیلم جدیدش عنوان کرد: آقای کیمیایی با ذوق فراوان از فیلم جدیدشان «عشق در انفرادی» صحبت میکردند که مشغول پیشتولید آن بودند که پس از ترخیص از بیمارستان فیلمبرداری این اثر شروع میشود.
