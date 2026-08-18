درخواست از پزشکیان برای عبور از مشکلات دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسینعلی شهریاری، در نامه‌ای به رئیس جمهوری عنوان داشت: به دنبال حذف گام به گام ارز ترجیحی دارو، عدم پرداخت تفاوت مورد نظر به سازمان‌های بیمه‌ای، نوسانات افزایش نرخ ارز غیر ترجیحی و افزایش قیمت مواد جانبی و هزینه‌های تأمین دارو عملاً موجب افزایش قیمت دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی شده است.

از طرفی عدم پوشش بیمه‌ای برای افزایش‌های فوق موجب شده است تا هزینه‌های دارویی مردم به صورت قابل توجهی افزایش یافته به نحوی که تأمین هزینه‌های مذکور در توان بیماران نیست.

بی شک تداوم این مسیر و نیز مشکلات نقدینگی بخش دارویی کشور که عمدتاً ناشی از عدم پرداخت مطالبات آنان توسط سازمان‌های بیمه‌ای است، موجب خواهد شد به زودی شاهد افزایش کمبودها در اقلام دارویی و نیز افزایش قیمت آن خواهیم بود.

از این رو ضرورت دارد تدبیری اندیشیده شود تا اعتبارات مورد نیاز که برابر پیش‌بینی‌های صورت گرفته در شرایط فعلی حداقل به میزان ۱۹۰ همت علاوه بر ۸۵ همت دارویار، در اختیار سازمان‌های بیمه‌ای قرار گیرد تا سلامت مردم با مخاطره مواجه نشود.

در این راستا دستور اکید جنابعالی به سازمان برنامه و بودجه کشور راهگشا بوده و در این مسیر مجلس شورای اسلامی نیز حمایت‌های لازم را در حوزه تقنینی به عمل خواهد آورد.