مدال برنز ۴ تیم‌ دوبل پاراتنیس روی میز قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، در ادامه سومین روز رقابت های پاراتنیس روی میز در بازی های پاراآسیایی جوانان، نمایندگان ایران دو دیدار دیگر در بخش دوبل و میکس دوبل برگزلر کردند. نتیجه این دو دیدار به این شرح است:

میکس دوبل

محمد طاها خسروی و حنانه نجاتی یک‌ - تیم چین تایپه و ژاپن ۳

دوبل دختران

حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی ۳ - تیم دوبل تایلند یک

با برگزاری این دو دیدار، پرونده پاراتنیس روی میز در روز سوم بازی های پاراآسیایی جوانان بسته شد. رقابت های این رشته روز شنبه با برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی و نهایی دوبل پسران و دختران و همچنین میکس دوبل پیگیری می شود.

ایران در روز پایانی نماینده ای در میکس دوبل ندارد اما در بخش دوبل پسران، ‌۳ تیم و در بخش دوبل دختران هم یک تیم دارد.

ترکیب این تیم ها به این شرح است:

*تیم‌ دوبل حنانه نجاتی و نرجس سلطان محمدی

*تیم دوبل علی راستی و آرشام رمضانی

*تیم‌دوبل علی سامخانیان و محمدطاها خسروی

*تیم دوبل بنیامین وحیدی و امیرهمایون چوگانیان

این تیم ها در حالی روز شنبه در مرحله نیمه نهایی با حریفان‌شان رقابت می کنند که مدال برنزشان قطعی شده است.