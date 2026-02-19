۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۲۲:۲۸

تحقق ۱۴۳ درصدی جوجه‌ریزی در کنگاور

کرمانشاه - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور از ثبت رکوردی کم‌سابقه در میزان جوجه‌ریزی واحدهای صنعتی طیور این شهرستان در بهمن‌ماه سال جاری خبر داد.

محمد خزایی در گفتگو یا خبرنگار مهر، از ثبت رکوردی کم‌سابقه در میزان جوجه‌ریزی واحدهای صنعتی طیور این شهرستان در بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: پس از آزادسازی نرخ ارز نهاده‌های دامی و افزایش چندبرابری نقدینگی مورد نیاز واحدهای مرغداری، نگرانی‌های جدی در خصوص کاهش جوجه‌ریزی وجود داشت، اما با همت مرغداران سخت‌کوش و حمایت مؤثر بانک کشاورزی، این دغدغه‌ها برطرف شد.

وی افزود: بانک کشاورزی با پرداخت تسهیلات خط اعتباری ویژه خرید نهاده‌های دامی، نقش مهمی در پایداری تولید ایفا کرد و این حمایت‌ها در کنار احساس مسئولیت تولیدکنندگان برای تأمین گوشت سفید مورد نیاز ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز، منجر به ثبت رکورد جدیدی در جوجه‌ریزی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور تصریح کرد: در بهمن‌ماه سال جاری، میزان جوجه‌ریزی در واحدهای صنعتی طیور شهرستان به ۵۰۲ هزار قطعه رسید که معادل ۱۴۳ درصد تحقق برنامه ابلاغی بوده و این میزان در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

خزایی با اشاره به جایگاه شهرستان در سطح استان گفت: کنگاور با این میزان تولید، رتبه دوم بیشترین جوجه‌ریزی را در میان شهرستان‌های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی استان ایفا کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان کنگاور در بهمن‌ماه سال جاری حدود ۱۸ درصد از کل جوجه‌ریزی استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید، انسجام زنجیره تأمین و موفقیت سیاست‌های حمایتی در بخش طیور شهرستان است.

کد خبر 6754100

