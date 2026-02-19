محمد خزایی در گفتگو یا خبرنگار مهر، از ثبت رکوردی کم‌سابقه در میزان جوجه‌ریزی واحدهای صنعتی طیور این شهرستان در بهمن‌ماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: پس از آزادسازی نرخ ارز نهاده‌های دامی و افزایش چندبرابری نقدینگی مورد نیاز واحدهای مرغداری، نگرانی‌های جدی در خصوص کاهش جوجه‌ریزی وجود داشت، اما با همت مرغداران سخت‌کوش و حمایت مؤثر بانک کشاورزی، این دغدغه‌ها برطرف شد.

وی افزود: بانک کشاورزی با پرداخت تسهیلات خط اعتباری ویژه خرید نهاده‌های دامی، نقش مهمی در پایداری تولید ایفا کرد و این حمایت‌ها در کنار احساس مسئولیت تولیدکنندگان برای تأمین گوشت سفید مورد نیاز ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز، منجر به ثبت رکورد جدیدی در جوجه‌ریزی شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کنگاور تصریح کرد: در بهمن‌ماه سال جاری، میزان جوجه‌ریزی در واحدهای صنعتی طیور شهرستان به ۵۰۲ هزار قطعه رسید که معادل ۱۴۳ درصد تحقق برنامه ابلاغی بوده و این میزان در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

خزایی با اشاره به جایگاه شهرستان در سطح استان گفت: کنگاور با این میزان تولید، رتبه دوم بیشترین جوجه‌ریزی را در میان شهرستان‌های استان کرمانشاه به خود اختصاص داده و سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی استان ایفا کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: شهرستان کنگاور در بهمن‌ماه سال جاری حدود ۱۸ درصد از کل جوجه‌ریزی استان کرمانشاه را به خود اختصاص داده است که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید، انسجام زنجیره تأمین و موفقیت سیاست‌های حمایتی در بخش طیور شهرستان است.