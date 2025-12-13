اصفهان قهرمان مسابقات کوراش دختران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کوراش دختران رده سنی زیر ۲۱ سال قهرمانی کشور طی روزهای ۲۰ و ۲۱ آذرماه ۱۴۰۴ به میزبانی شهرستان فلاورجان استان اصفهان برگزار شد. در این از رقابت‌ها، ۱۷۲ کوراش‌کار از ۱۸ استان کشور به مصاف یکدیگر رفتند و در پایان تیم اصفهان با کسب بیشترین مدال، عنوان قهرمانی تیمی را از آن خود کرد. تهران در جایگاه دوم و مازندران در جایگاه سوم ایستادند. همچنین، تیم کرمانشاه به‌عنوان تیم اخلاق این دوره از مسابقات معرفی شد.

لباس کوراش بر تن استاندار اصفهان

در حاشیه این رقابت‌ها داریوش خسرویار، رئیس انجمن کوراش ایران د، دیدار با سید رضا جمالی نژاد استاندار اصفهان گزارشی از روند ورود و توسعه ورزش کوراش در ایران، کسب عناوین بین‌المللی تیم ملی در مسابقات جهانی و آسیایی و همچنین فرآیند استقلال این انجمن ارائه کردند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان اصفهان، به‌ویژه در حوزه بانوان، آمادگی انجمن را برای برگزاری اردوهای تیم ملی و مسابقات بین‌المللی و همچنین استقرار کمپ تیم‌های ملی بانوان در اصفهان در این استان اعلام کردند.

استاندار اصفهان نیز عنوان داشت: همان‌گونه که مشارکت خیرین در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی و سلامت موجب اقدامات مؤثر شده است، می‌توان از این پتانسیل در حوزه ورزش نیز بهره برد. در صورت تبیین اهمیت این حوزه برای خیرین، می‌توان حجم قابل توجهی از فعالیت‌های خیریه را به این سمت هدایت کرد.

جمالی‌نژاد همچنین با اشاره به نتایج درخشان کوراش‌کاران بانوی اصفهانی در رویدادهای اخیر ملی و بین‌المللی، اعلام کردند که استان اصفهان ظرفیت و آمادگی لازم برای میزبانی رقابت‌های آسیایی کوراش و ایجاد کمپ تیم‌های ملی را دارا است.

در پایان این نشست، با اهدای یک دست لباس کوراش (یَختَک) به جمالی‌نژاد و اعطای عنوان «سفیر افتخاری کوراش ایران» به ایشان، حاضران ابراز امیدواری کردند که این همراهی، زمینه‌ساز برداشتن گام‌های مؤثری برای توسعه هرچه بیشتر این رشته ورزشی در کشور باشد.

نفرات برتر اوزان مختلف این دوره از مسابقات:

وزن ۴۸- کیلوگرم: ۱- عسل رضایی (تهران) ۲- مهسا شکراللهی (اصفهان) ۳- زهرا سکاکی (خراسان رضوی) و یکتا منجزی (سیستان و بلوچستان)

وزن ۵۲- کیلوگرم: ۱- فاطمه‌سادات حسینی (اصفهان) ۲- حدیث باغچقی (خراسان شمالی) ۳- زهرا محبی‌راد و مهنا یگانه (هر دو از خراسان شمالی)

وزن ۵۷- کیلوگرم: ۱- ستایش جلال‌الدین (اصفهان) ۲- رز صالحی (سیستان و بلوچستان) ۳- آسنا کلامی (سمنان) و مهسا ربیعی (همدان)

وزن ۶۳- کیلوگرم: ۱- ساغر کیماسی (اصفهان) ۲- یاسمن نورانی (خراسان شمالی) ۳- مبینا طاهرپور (خراسان شمالی) و مریم الماسی (همدان)

وزن ۷۰- کیلوگرم: ۱- گلی باغچقی (مازندران) ۲- رژینا طیبی (مازندران) ۳- مهسا برزگر (خراسان شمالی) و مهسا مرادی (کرمانشاه)

وزن ۷۸- کیلوگرم: ۱- کیانا شاکریان (اصفهان) ۲- زهرا باشین (تهران) ۳- روژینا ابراهیمیان (سمنان) و پریا بخشی (خراسان رضوی)

وزن ۸۷- کیلوگرم: ۱- فاطمه حبیب‌نژاد عربی (تهران) ۲- ریحانه زمانی (اصفهان) ۳- مبیناسادات صالحی (اصفهان) و طیبه هیبتی (چهارمحال و بختیاری)

وزن ۸۷+ کیلوگرم: ۱- یاسمن متش (لرستان) ۲- هستی تابان (لرستان) ۳- شینا شیرنژاد (مازندران) و آیدا شفیعی (اصفهان)