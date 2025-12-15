نوری: مسابقات جهانی کوراش فرصتی برای معرفی فرهنگ خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر بهمن نوری شامگاه دوشنبه در دیدار با اعضای انجمن کوراش ایران با اشاره به میزبانی خراسان شمالی از پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جهان کوراش بزرگسالان در شهر بجنورد، این رویداد را فرصتی راهبردی برای تقویت جایگاه بین‌المللی ورزش ایران و توسعه دیپلماسی ورزشی دانست.

وی اظهار کرد: انتخاب خراسان شمالی به‌عنوان میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای رسمی انجمن بین‌المللی کوراش، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالای استان خراسان شمالی در حوزه ورزش، امنیت، زیرساخت و تعاملات بین‌المللی است و ما با آمادگی کامل، پذیرای خانواده بزرگ کوراش از سراسر جهان خواهیم بود.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر حمایت کامل از این رویداد جهانی افزود: تمامی دستگاه‌های اجرایی، خدماتی، امنیتی و امدادی استان در هماهنگی کامل با فدراسیون و انجمن کوراش ایران، برای برگزاری شایسته، منظم و در شأن جمهوری اسلامی ایران بسیج شده‌اند تا این مسابقات در بالاترین استانداردهای بین‌المللی برگزار شود.

نوری بر نقش این رویداد در معرفی توانمندی‌های فرهنگی و تمدنی استان تصریح کرد: میزبانی قهرمانی جهان کوراش، تنها یک رویداد ورزشی نیست، بلکه بستری برای معرفی فرهنگ، تاریخ، هویت ایرانی و ظرفیت‌های گردشگری خراسان شمالی به جامعه جهانی محسوب می‌شود و می‌تواند زمینه‌ساز تعاملات پایدار فرهنگی و اقتصادی باشد.