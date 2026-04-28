به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات کوراش قهرمانی جهان قرار بود از ۳۱ ژانویه تا ۵ فوریه سال جاری به میزبانی کشورمان در شهر بجنورد برگزار شود، اما شرایط خاص کشورمان باعث تغییر محل برگزاری این رقابت ها شد.
در همین راستا، نشستی رسمی در وزارت گردشگری و ورزش جمهوری قزاقستان با حضور «یربول میرزابوسینوف» وزیر گردشگری و ورزش قزاقستان، «زیویدین خوجینیازوف» نایبرئیس فدراسیون جهانی کوراش، «منصور میرزایف» رئیس اداره اجرایی فدراسیون جهانی کوراش و «آندری بورگنس» رئیس انجمن ملی فدراسیونهای ورزشی کوراش قزاقستان برگزار شد.
در این نشست، وزیر ورزش قزاقستان با اشاره به روند رو به رشد کوراش در سطح بینالمللی، اعلام کرد که کشورش از تمامی ظرفیتها، امکانات و زیرساختهای لازم برای برگزاری این رقابتها در بالاترین سطح برخوردار است.
همچنین نایبرئیس فدراسیون جهانی کوراش ضمن تقدیر از موفقیتهای ورزشکاران قزاقستان در میادین بینالمللی، این دستاوردها را نتیجه برنامهریزی منسجم و اصلاحات اصولی در بخش ورزش این کشور دانست.
بر اساس اعلام برگزارکنندگان، کمیته اجرایی ویژه این مسابقات تشکیل شده و اقدامات مقدماتی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این رویداد جهانی در تاریخ ۲۶ تا ۳۱ جون آغاز شده است.
مسابقات قهرمانی جهان کوراش یکی از مهمترین رویدادهای رسمی تقویم جهانی این رشته محسوب میشود و حضور برترین ورزشکاران جهان در آن، جایگاه ویژهای به این رقابتها بخشیده است.
