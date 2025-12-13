به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از انتقال ۴ ایرانی محبوس در گرجستان به کشورمان خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: با توجه به فقدان موافقت‌نامه لازم‌الاجرا میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان در خصوص تبادل زندانیان، با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و نمایندگی کشورمان در تفلیس و همچنین امور بین‌الملل قوه‌قضاییه، ۴ نفر از ایرانیان محبوس در گرجستان به کشورمان منتقل شدند.

جلالیان بیان داشت: این افراد که به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر در گرجستان بازداشت و به حبس محکوم شده بودند، برای گذران باقیمانده دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.