هاشمی: هشت هزار فقره وام ازدواج در خراسان جنوبی پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح شنبه در مراسم اهدای ۲۳۰ سری جهیزیه به نوعروسان نیازمند خراسان جنوبی گفت: در دوران دفاع مقدس، اقشار ضعیف جامعه از جمله کشاورزان، دامداران، عشایر، کارگران و حاشیهنشینان، با وجود مشکلات معیشتی، در کمک به جبههها پیشگام بودند و از داشتههای خود برای پشتیبانی از رزمندگان استفاده میکردند.
استاندار خراسان جنوبی افزود: امروز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و قرارگاه محرومیتزدایی با نگاه قدردانی از همان مردم، در کنار خانوادههای کمدرآمد و اقشار ضعیف جامعه قرار دارند و در بخشهای مختلف به آنان خدمترسانی میکنند.
هاشمی با اشاره به فعالیتهای قرارگاه محرومیتزدایی گفت: این اقدامات تنها به کمکهای مؤمنانه محدود نمیشود، بلکه در حوزههای عمرانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از جمله احیای قنوات، آبرسانی، راهسازی و اجرای طرحهای فرهنگی در سطح استان و کشور انجام شده است.
هاشمی با بیان اینکه این مراسم به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و به یاد ۲۴۰۰ شهید استان برگزار شده است، اظهار کرد: حمایت از تشکیل خانواده و کمک به آغاز زندگی جوانان، از موضوعاتی است که در آموزههای دینی بر آن تأکید شده است.
وی ادامه داد: سادهزیستی و پرهیز از تجملگرایی میتواند در پایداری خانوادهها مؤثر باشد و لازم است در زندگی شخصی و اجتماعی به این موضوع توجه شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در خراسان جنوبی بیش از هشت هزار فقره وام ازدواج پرداخت شده است، گفت: به بانکها تأکید شده پرداخت تسهیلات ازدواج را در اولویت قرار دهند.
