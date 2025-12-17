خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- مرجان سیف الدین: نی، ساز سنتی و عرفانی ایرانی، صدای دل‌نشین و عمیقی دارد که از نفس انسان سرچشمه می‌گیرد و با روح و جان آدمی ارتباط برقرار می‌کند. این ساز در دستان استادی به کمال می‌رسد که با تسلط و هنر خاص خود، آن را به سطحی جهانی ارتقا داده است و با استفاده از تکنیک‌های نوین در نی‌نوازی، صدای آن را در کنسرت‌ها و مراسم‌های بین‌المللی به گوش جهانیان رسانده است و همیشه آن را مدیون استادان بزرگی چون حسن کسایی می داند، نام او استاد منوچهر غیوری نجف آبادی است.

هنرمندی که صدای نی اش تا مقام‌های جهانی رفت

منوچهر غیوری نجف‌آبادی خود را اینگونه معرفی می‌کند: من در سال ۱۳۲۶ در شهرستان نجف‌آباد به دنیا آمدم و از کودکی به موسیقی علاقه‌مند شدم و با شنیدن صدای نی استاد کسایی از رادیو در سن ۱۲ سالگی کار هنری خود را با نی و آواز آغاز کردم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال ۱۳۵۰ به محضر استاد حسن کسایی، استاد برجسته نی‌نوازی، راه یافته و در همین زمان با مرحوم تاج اصفهانی نیز آشنا شدم.

غیوری با اشاره به اینکه ردیف‌های موسیقی، نی‌نوازی و آواز را از استاد کسایی آموختم، ادامه داد: در سال ۱۳۵۲ به دانشسرای عالی هنر رفتم و پس از اتمام دوره، به شغل دبیری مشغول شدم و در سال ۱۳۵۵، برای تکمیل تحصیلات هنری، به هنرکده عالی موسیقی رفته و در مقطع کارشناسی موسیقی را ادامه دام.

این استاد افتخار خود می‌داند که در کنسرت‌های متعددی با خوانندگان مشهوری چون «سعیدی»، «شاهزیدی»، «افتخاری» و «رستمیان» همکاری داشته است و در برنامه‌های تک نوازی در ایران و خارج از کشور نیز به اجرای برنامه پرداخته و در جشنواره نی نوازان ایران که در خردادماه ۷۰ برگزار شد، مقام اول را کسب کرده است.

وی در مصاحبه خود از استادان برجسته‌ای همچون «حسن کسایی»، «علی تجویدی» و «مصطفی کمال پور تراب» نام برد و گفت: با تشویق و حمایت‌های آنها موفق به اخذ دیپلم افتخار از سوی آنان شدم.

حضور استاد نی در مراسم مولانا، پلی میان دو فرهنگ

حضور مداوم استاد غیوری در مراسم مولانا در ترکیه، که به بزرگداشت شاعر و عارف ایرانی می‌پردازد، یکی از نمونه‌های برجسته تلاش‌های او برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در سطح بین‌المللی است.

مراسم مولانا که هر ساله در شهر قونیه ترکیه برگزار می‌شود، محفل مهمی برای گرامیداشت مولانا جلال‌الدین بلخی است و استاد منوچهر غیوری هر سال با حضور و اجرای قطعات نی در این مراسم، فضایی معنوی و عرفانی خلق کرده و نشان داده است که موسیقی ایرانی قادر است پیام‌های فرهنگی و روحانی خود را به سطح جهانی منتقل کند. این حضور نه‌تنها موجب تقویت روابط فرهنگی میان ایران و ترکیه شده، بلکه اثر عمیقی در شناساندن نی‌نوازی و موسیقی سنتی ایرانی به مخاطبان جهانی داشته است.

تکنیک، ویژگی برجسته نوازندگی استاد غیوری

تسلط بر تکنیک‌ها و توانایی انتقال احساسات ویژگی برجسته نوازندگی استاد منوچهر غیوری تسلط فوق‌العاده‌اش بر تکنیک‌های سنتی نی‌نوازی و قدرت انتقال احساسات از طریق این ساز است.

وی با بداهه نوازی و خلق هارمونی‌های پیچیده، هر اجرای خود را به تجربه‌ای یگانه و منحصر به فرد تبدیل می‌کند. توانایی او در اجرای دستگاه‌های مختلف موسیقی ایرانی، از جمله دستگاه‌های شور، همایون و ماهور، موجب شده تا او یکی از برترین نی نوازان شناخته شود.

آثار معروف استاد منوچهر غیوری

این استاد از آلبوم‌های «نی نواز»، «گام نی»، «آوای نی»، «لحظه‌های نی و «نی در دنیای جدید» به عنوان آثار خود یاد می‌کند.

استاد غیوری، در این آثار به تکنیک‌های پیچیده و زیبای نی‌نوازی پرداخته و تنوع صوتی و موسیقایی را به نمایش گذاشته است.

وی می‌گوید: به گفته علاقمندان یکی از برجسته‌ترین آثارم «آوای نی» است که در آن نی به ابزاری برای بیان احساسات عمیق انسانی تبدیل شده و در مراسم رسمی و کنسرت‌ها بسیار محبوب است.

استاد در دیگر اثر خود «نی در دنیای جدید»، نی را با سبک‌های جهانی و مدرن ترکیب کرده و آن را به سطحی نوآورانه در موسیقی جهانی رسانده است.

آثار استاد نه تنها در ایران، بلکه در سطح جهانی شناخته شده‌اند و نقش عمیقی در دنیای موسیقی سنتی ایرانی گذاشته‌اند. یکی از آثار برجسته استاد غیوری، آلبوم نی در آنکارا است که در آن، همکاری او با نوازندگان ترک به‌خوبی تلفیق موسیقی ایرانی و ترکی را نشان می‌دهد. این آلبوم نمادی از هم‌افزایی فرهنگی و هنری بین دو کشور است.

همچنین، در آلبوم آوای نی در قاره‌ها، وی با گروهی از نوازندگان برجسته از سراسر جهان به اجرای قطعات پرداخته و از نی به عنوان ابزاری جهانی برای انتقال پیام‌های هنری استفاده کرده است. این آثار نشان‌دهنده نگاه جهانی استاد به نی و موسیقی ایرانی است و نقش عمیقی در گسترش فرهنگ ایرانی در سطح بین‌المللی داشته‌اند.

استاد غیوری با نوآوری‌هایش نی را به جهان شناساند

منوچهر غیوری با نوآوری‌های خود در نی‌نوازی، این ساز را به یک نماد جهانی تبدیل کرده است.

وی با بیان اینکه نی یکی از آلات موسیقی اصیل ایرانی است که در کنسرت‌های بین المللی بسیار شنونده دارد، گفت: ما ایرانیان باید از موسیقی اصیل ایرانی به خوبی به عنوان نماد ایرانی و میراث فرهنگی پاسداری کنیم.

وی که خود، جایگاه ویژه‌ای در تاریخ موسیقی ایران دارد، از آلبوم‌های اولیه تا آثار جدیدتر که تلفیق موسیقی ایرانی با سایر فرهنگ‌ها و سبک‌ها است را در تمامی کنسرت‌هایش به همراه دیگر خواننده‌ها به نمایش گذاشته که همگی نمایانگر نبوغ هنری این استاد بزرگ است.

استاد غیوری نه تنها در ثبت تاریخ موسیقی ایران نقش داشته، بلکه در معرفی و گسترش موسیقی ایرانی در سطح جهان نیز نقش بسزایی داشته است.