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۲۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۷:۰۸

بزگترین جایگاه سوخت CNG کهگیلویه و بویراحمد در گچساران افتتاح شد

بزگترین جایگاه سوخت CNG کهگیلویه و بویراحمد در گچساران افتتاح شد

یاسوج - خبرگزاری مهر: بزرگترین جایگاه سوخت CNG کهگیلویه و بویراحمد با حضور برخی از مسئولان استانی در گچساران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، رئیس پخش فرآورده‌های نفتی گچساران عصر سه شنبه در این مراسم گفت: عملیات ساختمانی این جایگاه سوخت که بزرگترین جایگاه سوختCNG استان در آن قرار دارد از سال 85 و در زمینی به مساحت شش هزار متر‌مربع آغاز شد.

هوشمند هادی ‌زاده افزود: فاز اول مجتمع شامل جایگاهCNG با ظرفیت یک هزار مترمکعب و چهار نازل فعال بود که در سال 86 به‌عنوان نخستین جایگاهCNG در کهگیلویه و بویراحمد به بهره برداری رسید.

وی بیان کرد: در حال حاضر جایگاهCNG مجتمع ولی‌عصر (عج) با دارا بودن 14 نازل فعال، بزرگ‌ ترین جایگاه استان است.

هادی زاده اظهار داشت: همچنین کارگاه تبدیل ناوگان سوخت این مجتمع با ظرفیت تبدیل 20 خودرو در روز از سال 87 تاکنون بیش از سه هزار و 500 خودرو را گازسوز کرده است.

رئیس پخش فرآورده‌های نفتی گچساران یادآور شد: میزان سرمایه‌گذاری در این مجتمع 45 میلیارد ریال و اشتغال ‌زایی ایجاد شده 30 نفر است و در صورت توسعه بخش های خدمات‌رسان مجتمع، این تعداد افزایش می‌یابد.

وی بیان داشت: طرح زیباسازی، ساخت نمازخانه و سرویس بهداشتی مجهز، از جمله طرح‌های برنامه‌ریزی شده برای این مجتمع است.

کد مطلب 1275052

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