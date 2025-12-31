سنت نیکوی آزادی زندانیان غیرعمد در سالگردشهادت سردار دل ها تداوم یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین حسن علیدادی سلیمانی، پیش از ظهر چهارشنبه در آئین آزادسازی ۶۳ زندانی جرایم غیر عمد به مناسبت سالگرد شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: سردار سلیمانی فرموده است که من حاضرم عمر خود را برای آرامش و امنیت هر مسلمانی صرف کنم و سرباز در خانه هر مسلمانی باشم که این بیانگر نگاه حمایتی این شهید گرانقدر در همه مشکلات و تلاشی برای بازگرداندن آرامش به خانوادهها است.
وی افزود: سردار سلیمانی در دوران دفاع مقدس، در تأمین امنیت جنوبشرق کشور و در جبهه مقاومت توانست جغرافیای جهان اسلام و مقاومت را به سطحی برساند که امروز بخشهای مهمی از تحولات دنیا در آن رقم میخورد.
امام جمعه کرمان با اشاره به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد در سالگرد شهادت سردار سلیمانی، این اقدام را کاری خداپسندانه دانست و تأکید کرد: این حرکت باید به یک فرهنگ تبدیل شود و همانگونه که ستاد دیه در طول سال این اقدام را انجام میدهد، استمرار یابد.
نظر شما