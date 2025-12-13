  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۴۳

مسمومیت سه نفر بر اثر گازگرفتگی در گچساران

مسمومیت سه نفر بر اثر گازگرفتگی در گچساران

دوگنبدان-رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد از مسمومیت سه نفر در گچساران بر اثر گاز گرفتگی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد از وقوع حادثه گازگرفتگی برای سه نفر در گچساران خبر داد و گفت: صبح شنبه، پس از دریافت تماس با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، پایگاه ۲ شهری گچساران بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر با سنین ۶۵، ۵۵ و ۳۱ سال دچار گازگرفتگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای بررسی‌های تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه خوشبختانه حال عمومی هر سه مصدوم مساعد گزارش شده است، بیان کرد: بی‌توجهی به ایمنی وسایل گرمایشی و تهویه نامناسب فضاهای بسته از مهم‌ترین دلایل بروز این‌گونه حوادث است.

وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت هشدارهای ایمنی، بررسی مستمر وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث ناگوار و تهدیدکننده جان خود و خانواده جلوگیری کنند.

کد خبر 6687292

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها