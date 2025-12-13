مسمومیت سه نفر بر اثر گازگرفتگی در گچساران

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد از وقوع حادثه گازگرفتگی برای سه نفر در گچساران خبر داد و گفت: صبح شنبه، پس از دریافت تماس با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، پایگاه ۲ شهری گچساران بلافاصله به محل حادثه اعزام شد.
وی افزود: در این حادثه سه نفر با سنین ۶۵، ۵۵ و ۳۱ سال دچار گازگرفتگی شدند که پس از انجام اقدامات اولیه درمانی، برای بررسیهای تکمیلی به بیمارستان شهید رجایی گچساران منتقل شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه خوشبختانه حال عمومی هر سه مصدوم مساعد گزارش شده است، بیان کرد: بیتوجهی به ایمنی وسایل گرمایشی و تهویه نامناسب فضاهای بسته از مهمترین دلایل بروز اینگونه حوادث است.
وی در پایان از شهروندان خواست با رعایت هشدارهای ایمنی، بررسی مستمر وسایل گرمایشی و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث ناگوار و تهدیدکننده جان خود و خانواده جلوگیری کنند.
