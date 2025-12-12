هشدار پزشکی قانونی کردستان نسبت به افزایش گازگرفتگی؛چهارفوتی در ۲حادثه

بهزاد غضنفریپور، در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار موج جدید سرما و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، نسبت به بیتوجهی به اصول ایمنی در فضاهای بسته هشدار جدی داد.
وی با تشریح سازوکار خفگی در محیطهای فاقد تهویه مناسب اظهار کرد: بسیاری از مردم تصور میکنند خفگی تنها در اثر استنشاق گازهای سمی مانند مونوکسیدکربن رخ میدهد؛ در حالی که در بسیاری از موارد، فقدان اکسیژن در محیط بسته علت اصلی مرگ افراد است.
وی افزود: روشن بودن شعله گاز یا هر نوع وسیلهای که با سوخت فسیلی کار میکند، در محیطهای دربسته موجب مصرف اکسیژن میشود و اگر جریان هوا وجود نداشته باشد، فرد دچار کمبود اکسیژن و در نهایت خفگی خواهد شد.
غضنفریپور با بیان نمونههایی از بروز این حوادث افزود: در روزهای سرد سال برخی خانوادهها برای جلوگیری از اتلاف انرژی، درها و پنجرهها را کاملاً میبندند و همزمان شعله بخاری یا اجاق روشن است.
وی تصریح کرد: در چادرهای مسافرتی نیز همین خطا رخ میدهد؛ افراد چادر را کاملاً میبندند و با روشن کردن شعله گاز، خود را در معرض کمبود اکسیژن قرار میدهند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان یکی دیگر از موارد خطرناک را روشن گذاشتن خودرو در پارکینگهای بسته عنوان کرد و گفت: دود خروجی خودرو عمدتاً حاوی گاز مونوکسیدکربن است؛ ترکیبی بیبو و بیرنگ که در مدت کوتاهی وارد جریان خون شده و منجر به مسمومیت شدید و مرگ میشود.
افزایش تلفات ناشی از گازگرفتگی در کردستان
غضنفریپور در ادامه به آمار قربانیان این حوادث اشاره کرد و گفت: در ششماهه نخست امسال ۶ نفر در استان کردستان بر اثر گازگرفتگی جان خود را از دست دادهاند.
وی افزود: تنها در سه روز اخیر، دو حادثه جداگانه گازگرفتگی در استان رخ داده است که طی آن چهار نفر فوت کردهاند؛ سه نفر در یک حادثه و یک نفر در حادثهای دیگر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن جان باختهاند.
این مقام مسئول تأکید کرد: این آمار نگرانکننده ضرورت توجه جدیتر به نکات ایمنی، استاندارد بودن وسایل گرمایشی و نظارت دقیق بر تهویه محیطهای مسکونی و کارگاهی را دوچندان میکند.
تأکید بر ضرورت آموزش عمومی و رعایت نکات ایمنی
مدیرکل پزشکی قانونی کردستان با بیان اینکه بیشتر این حوادث قابل پیشگیری هستند، تصریح کرد: خانوادهها باید بدانند که استفاده ایمن از وسایل گرمایشی تنها با خرید تجهیزات استاندارد محقق نمیشود؛ بلکه تهویه مناسب، نصب درست دودکش، سرویس دورهای وسایل گرمایشی و پرهیز از روشن نگهداشتن شعله در محیطهای بسته ضروری است.
وی در پایان با اشاره به نقش رسانهها در آموزش عمومی گفت: اطلاعرسانی مستمر درباره خطرات گازگرفتگی و روشهای پیشگیری میتواند جان بسیاری از شهروندان را نجات دهد. کوچکترین بیاحتیاطی ممکن است در چند دقیقه به حادثهای مرگبار تبدیل شود.
