مرگ یک شهروند سقزی بر اثر گازگرفتگی؛ اعزام فوری اورژانس و نجات فرد دوم

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس مرکز اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث کردستان ظهر شنبه به خبرنگاران رسانه‌های کردستان اعلام کرد: وقوع حادثه گازگرفتگی در یکی از روستاهای شهرستان سقز، موجب مرگ یک نفر و مسمومیت شدید نفر دوم شد.

بابک هدایی، در تشریح جزئیات حادثه اظهار کرد: پس از تماس اضطراری که با دیسپچ اورژانس ۱۱۵ برقرار شد بلافاصله نزدیک‌ترین تیم عملیاتی به محل اعزام شد.

وی گفت: متأسفانه یکی از افراد پیش از رسیدن کارشناسان دچار ایست قلبی شده بود و با وجود تلاش‌های تیم اورژانس، جان خود را از دست داد.

وی افزود: فرد دوم که دچار علائم مسمومیت با مونوکسیدکربن شده بود، پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، به سرعت به بیمارستان منتقل شد و سرعت عمل تیم اعزامی نقش مهمی در نجات این فرد داشت.

رئیس مرکز اورژانس ۱۱۵ کردستان ضمن ابراز همدردی با خانواده فرد جان‌باخته، از شهروندان خواست اصول ایمنی را در استفاده از وسایل گرمایشی جدی بگیرند و با سرویس دوره‌ای تجهیزات و اطمینان از تهویه مناسب، از بروز حوادث مشابه پیشگیری کنند.