بی نظمی بی سابقه در میزبانی بین المللی/ بلاتکلیفی مدال آوران‌ ۲ رشته

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، پنجمین دوره بازی های پاراآسیایی جوانان که بعد از دو روز کلاس بندی ورزشکاران شرکت کننده، از چهارشنبه گذشته به صورت رسمی آغاز شد، امروز (شنبه) با برگزاری دیدارهای روز پایانی به پایان می رسد.

قاعدتا تا چند ساعت دیگر و پس از پایان کامل رقابت های روز پایانی در رشته های مختلف، باید وضعیت مدال آوران و جدول توزیع مدال ها کامل و نهایی شود اما با توجه به شرایط موجود و بی نظمی های بی سابقه، بعید است این مهم میسر شود.

بازی های پاراآسیایی جوانان در چهار دوره گذشته با شرایطی متفاوت نسبت به رویدادهای دیگر مانند بازی های پاراآسیایی (بزرگسالان) و بازی های پارالمپیک برگزار می شد، این تفاوت از حیث سایت ویژه بازی ها و چگونگی اعلام نتایج محسوس تر از دیگر بخش ها بود طوریکه نتایج رقابت ها در رشته ای مانند پارادوومیدانی با تاخیر چند ساعته پس از اتمام مسابقات هر ماده اعلام‌ می شد.

در این دوره اما، تاخیر چند ساعته به تاخیر چند روزه تبدیل شده و حتی نابسامانی در تعیین نتایج نهایی به رشته ای مانند پاراشنا هم کشیده شده است.

مسابقات پارادوومیدانی از دومین‌ روز بازی ها با حضور گسترده ورزشکاران کاروان تمام کشورها از جمله ایران

آغاز شد و تا چند ساعت دیگر به پایان می رسد اما به جز چند ماده، وضعیت مدالی در سایر مواد هنوز نهایی نشده و به همین دلیل نتیجه آن در جدول مدالی وارد نشده است.

مسابقات پاراشنا هم روز گذشته با کسب بیش از ۱۰۰ مدال برای پاراشناگران ایران تمام شد و توزیع مدال ها هم انجام‌ اما تا به این لحظه، چندین‌بار در تعداد مدال های توزیعی تغییرات قابل توجهی ایجاد شده است.

در هر صورت تا به این‌ لحظه کاروان ورزش ایران بعد از ازبکستان در رده دوم جدول توزیع مدالی ایستاده است اما با توجه‌ به شرایط اشاره شده، نمی توان‌ به این جدول و جایگاه و حتی مدال های ثبت شده استنادی کرد.

