نمایشگاه کتاب در رودان افتتاح شد

به گزارش خبرنگارمهر، در آئین گشایش این نمایشگاه که صبح شنبه برگزار شد، جمعی از مسئولان فرهنگی و اجرایی شهرستان نیز حضور داشتند.

موسی رونما در حاشیه مراسم، هدف از برپایی این رویداد را ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی و فراهم کردن دسترسی آسان‌تر مردم به تازه‌های نشر عنوان کرد.

وی افزود: در این نمایشگاه ده‌ها عنوان کتاب در موضوعات دینی، ادبی، تاریخی، اجتماعی و کودک و نوجوان از ناشران مطرح کشور عرضه شده است و برای عموم مردم قابل خرید با تخفیف ویژه است.

محمد محسنی، فرماندار رودان نیز با تأکید بر نقش کتاب در توسعه فرهنگی شهرستان، خواستار حمایت بیشتر از برگزاری چنین برنامه‌هایی در طول سال شد و از مردم دعوت کرد تا با حضور در نمایشگاه، سهمی در گسترش فرهنگ مطالعه داشته باشند.

این نمایشگاه تا چهارم دی‌ماه در محل سالن اداره ورزش و جوانان شهرستان رودان دایر است و همه روزه از ساعت ۹ صبح تا ۹ شب پذیرای علاقه‌مندان خواهد بود.