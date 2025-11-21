  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۱۵:۴۷

۲۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در رودان برگزار می شود

۲۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در رودان برگزار می شود

رودان - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رودان گفت: ۲۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در شهرستان رودان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد سالاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رودان با گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) اظهار کرد: هم‌زمان با هفته بسیج و با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، رزمی و ورزشی در شهرستان رودان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: سرکشی از خانواده‌های شهدا، برگزاری یادواره‌های شهدا، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله این اقدامات است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رودان خدمات‌رسانی و محرومیت‌زدایی را از دیگر محورهای مهم برنامه‌ها عنوان کرد و گفت: گروه‌های جهادی و جامعه پزشکی برای ارائه خدمات در محلات و روستاهای کم‌برخوردار اعزام شده‌اند و چند پروژه بسیج سازندگی نیز به بهره‌برداری می‌رسد.

سالاری برگزاری دوره‌های سواد رسانه‌ای برای جوانان و نوجوانان با هدف آشنایی با فرصت‌ها و تهدیدهای فضای مجازی را از برنامه‌های شاخص هفته بسیج دانست و افزود: مسابقات ورزشی به‌ویژه بازی‌های بومی و محلی بین محلات و اقشار مختلف نیز به‌صورت گسترده برگزار می‌شود.

وی همچنین به تشییع و تدفین دو شهید گمنام در شهرستان رودان اشاره کرد و گفت: به این مناسبت ۴۰ برنامه فرهنگی و آموزشی در مدارس، دانشگاه‌ها، مساجد و دیگر مراکز پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6663601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها