۲۰۰ برنامه به مناسبت هفته بسیج در رودان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمد سالاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان رودان با گرامیداشت هفته بسیج و تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه (س) اظهار کرد: همزمان با هفته بسیج و با شعار «بسیج، مردم، اقتدار ملی» بیش از ۲۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، رزمی و ورزشی در شهرستان رودان اجرا میشود.
وی با اشاره به برنامههای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت افزود: سرکشی از خانوادههای شهدا، برگزاری یادوارههای شهدا، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس از جمله این اقدامات است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج رودان خدماترسانی و محرومیتزدایی را از دیگر محورهای مهم برنامهها عنوان کرد و گفت: گروههای جهادی و جامعه پزشکی برای ارائه خدمات در محلات و روستاهای کمبرخوردار اعزام شدهاند و چند پروژه بسیج سازندگی نیز به بهرهبرداری میرسد.
سالاری برگزاری دورههای سواد رسانهای برای جوانان و نوجوانان با هدف آشنایی با فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی را از برنامههای شاخص هفته بسیج دانست و افزود: مسابقات ورزشی بهویژه بازیهای بومی و محلی بین محلات و اقشار مختلف نیز بهصورت گسترده برگزار میشود.
وی همچنین به تشییع و تدفین دو شهید گمنام در شهرستان رودان اشاره کرد و گفت: به این مناسبت ۴۰ برنامه فرهنگی و آموزشی در مدارس، دانشگاهها، مساجد و دیگر مراکز پیشبینی شده است.
