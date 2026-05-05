زوج عراقی در مرکز فرهنگی ایران در بغداد عقد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد میزبان مراسم عقد یک زوج جوان عراقی بود که با الهام از پیام نوروزی سال ۱۴۰۵، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، آغاز زندگی مشترک خود را در فضایی ساده و معنوی رقم زدند. این زوج تصمیم گرفتند آغاز زندگی مشترک خود را در فضایی فرهنگی، ساده و معنوی برگزار کنند.

این اقدام در شرایطی صورت گرفت که در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با وجود فضای سوگ و شرایط ناشی از جنگ، بر تداوم جریان زندگی در جامعه تأکید کرده و به ویژه توصیه کرده بودند که نوعروسان و نودامادها آغاز زندگی مشترک خود را به تعویق نیندازند و با حفظ حرمت‌ها، به خانه بخت بروند.

این زوج عراقی نیز با الهام از همین رویکرد، با وجود آنکه پیش‌تر و پیش از تجاوزات اخیر قصد برگزاری مراسم عقد خود را داشتند، آن را به مدت ۴۰ روز به تأخیر انداختند و در نهایت مرکز فرهنگی ایران در بغداد را به عنوان محل برگزاری مراسم انتخاب کردند.

این زوج که از مقلدان رهبر شهید، حضرت آیت‌الله العظمی سیدعلی خامنه‌ای (قدس سره) بودند، مراسم عقد خود را به صورت کاملاً ساده و به دور از تشریفات برگزار کردند. انتخاب مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز اقدامی نمادین در راستای ابراز همدلی با ملت ایران و تأکید بر پیوندهای عمیق میان دو ملت ارزیابی می‌شود.

فضای مراسم با حال‌وهوایی معنوی همراه بود و تصاویری از رهبران انقلاب اسلامی و شهدای این مسیر در آن به چشم می‌خورد؛ تصاویری که بر مفاهیم مقاومت، ایثار و پیوندهای مشترک فرهنگی تأکید داشت.

این رویداد در امتداد موج گسترده همبستگی مردم عراق با ملت ایران در جریان جنگ اخیر قابل تحلیل است؛ همبستگی که در قالب‌هایی همچون تجمع‌های مردمی، فعالیت‌های فرهنگی، کمک‌های نقدی و غیرنقدی و حتی حضور مواکب عراقی در شهرهای ایران جلوه‌گر شد.

برگزاری چنین مراسم‌هایی نشان‌دهنده عمق روابط فرهنگی و مردمی میان ایران و عراق است؛ روابطی که فراتر از مناسبات رسمی، بر پایه باورها، عواطف و اشتراکات تاریخی شکل گرفته و در بزنگاه‌های حساس به صورت خودجوش و معنادار نمایان می‌شود. مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بغداد نیز در این میان، بستری برای تقویت این پیوندها و میزبانی از چنین رویدادهای نمادینی بوده است.