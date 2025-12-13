طرح جامع تفصیلی شهر «چغابل» ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شاکرمی در سخنانی از ابلاغ طرح جامع تفصیلی شهر «چغابل» به شهرداری در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این طرح پس از طی مراحل قانونی، انجام بررسیهای کارشناسی و تصویب در مراجع ذیصلاح، به شهرداری «چغابل» ابلاغ شده و بهعنوان مبنای برنامهریزی، صدور مجوزهای ساختمانی و مدیریت توسعه شهری مورد استفاده قرار میگیرد.
وی با اشاره به اهمیت این طرح در هدایت صحیح رشد و ساختوسازهای شهری اظهار کرد: اجرای طرح جامع تفصیلی، نقشه راه توسعه آینده شهر را مشخص میکند و میتواند بسیاری از چالشهای سالهای گذشته در حوزه ساختوساز، کاربری اراضی و ساماندهی بافت شهری را برطرف کند.
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لرستان در تشریح ثمرات اجرای این طرح، افزود: شهرداری میتواند با اتکا به ضوابط مشخص و بهروز، نسبت به صدور پروانههای ساختمانی، مدیریت حریم شهر، ساماندهی بافتهای ناکارآمد، توسعه خدمات شهری و فراهمسازی زیرساختهای لازم اقدام کند. این موضوع موجب تسریع امور شهروندان، کاهش اختلافات مالکیتی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش شفافیت در فرآیندهای شهرسازی خواهد شد.
شاکرمی، تأکید کرد: اجرای صحیح و یکپارچه این طرح، با همکاری دستگاههای مرتبط و نظارت مستمر ادارهکل راه و شهرسازی، میتواند زمینهساز توسعه پایدار شهر «چغابل» در سالهای آینده باشد.
نظر شما