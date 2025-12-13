  1. استانها
طرح جامع تفصیلی شهر «چغابل» ابلاغ شد

خرم‌آباد- معاون اداره کل راه و شهرسازی لرستان از ابلاغ طرح جامع تفصیلی شهر «چغابل» به شهرداری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد شاکرمی در سخنانی از ابلاغ طرح جامع تفصیلی شهر «چغابل» به شهرداری در سال جاری خبر داد و اظهار داشت: این طرح پس از طی مراحل قانونی، انجام بررسی‌های کارشناسی و تصویب در مراجع ذی‌صلاح، به شهرداری «چغابل» ابلاغ شده و به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی، صدور مجوزهای ساختمانی و مدیریت توسعه شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به اهمیت این طرح در هدایت صحیح رشد و ساخت‌وسازهای شهری اظهار کرد: اجرای طرح جامع تفصیلی، نقشه راه توسعه آینده شهر را مشخص می‌کند و می‌تواند بسیاری از چالش‌های سال‌های گذشته در حوزه ساخت‌وساز، کاربری اراضی و ساماندهی بافت شهری را برطرف کند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی لرستان در تشریح ثمرات اجرای این طرح، افزود: شهرداری می‌تواند با اتکا به ضوابط مشخص و به‌روز، نسبت به صدور پروانه‌های ساختمانی، مدیریت حریم شهر، ساماندهی بافت‌های ناکارآمد، توسعه خدمات شهری و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم اقدام کند. این موضوع موجب تسریع امور شهروندان، کاهش اختلافات مالکیتی، بهبود کیفیت زندگی و افزایش شفافیت در فرآیندهای شهرسازی خواهد شد.

شاکرمی، تأکید کرد: اجرای صحیح و یکپارچه این طرح، با همکاری دستگاه‌های مرتبط و نظارت مستمر اداره‌کل راه و شهرسازی، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار شهر «چغابل» در سال‌های آینده باشد.

