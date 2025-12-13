  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

مهراوه دومهری صاحب مدال برنز پاراتکواندو شد

مهراوه دومهری صاحب مدال برنز پاراتکواندو شد

ملی پوش پاراتکواندو ایران صاحب مدال برنز این رشته در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان شد.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفته اند.

مهراوه دومهری در وزن ۶۵- کیلوگرم دختران که ۴ ‌پاراتکواندوکار حضور داشتند، در مبارزه اول که در مرحله نیمه نهایی برگزار می شد، مقابل «فوآفان» از تایلند قرار گرفت.

این‌ پاراتکواندوکار ایرانی در این دیدار در دو راند متوالی شکست خورد و به مدال برنز دست یافت.

کد خبر 6687307

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها