مهراوه دومهری صاحب مدال برنز پاراتکواندو شد

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفته اند.

مهراوه دومهری در وزن ۶۵- کیلوگرم دختران که ۴ ‌پاراتکواندوکار حضور داشتند، در مبارزه اول که در مرحله نیمه نهایی برگزار می شد، مقابل «فوآفان» از تایلند قرار گرفت.

این‌ پاراتکواندوکار ایرانی در این دیدار در دو راند متوالی شکست خورد و به مدال برنز دست یافت.