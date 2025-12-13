حذف جودی از دور مسابقات پاراتکواندوی پسران

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفته اند.

امیر جودی که در دور اول وزن ۸۰- کیلوگرم مقابل حریف هندی به برتری رسیده بود، در یک چهارم نهایی مقابل «مهامادیف» از ازبکستان قرار گرفت.

با وجود برتری جودی در راند دوم، او مبارزه را در راندهای اول‌ و سوم‌ واگذار کرد و در مجموع با نتیجه ۲-۱ شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.