  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۶

بازیهای پاراآسیایی جوانان - امارات

حذف جودی از دور مسابقات پاراتکواندوی پسران

ملی پوش جودو ایران از دور مسابقات این رشته در پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی جوانان کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر از دبی، مسابقات پاراتکواندوی بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۵ دوبی که از دیروز آغاز شده، امروز (شنبه) نیز پیگیری خواهد شد.

در روز دوم مسابقات ۲ پاراتکواندوکار در بخش دختران و ۲ پاراتکواندوکار در بخش پسران از ایران به مصاف رقبای خود رفته اند.

امیر جودی که در دور اول وزن ۸۰- کیلوگرم مقابل حریف هندی به برتری رسیده بود، در یک چهارم نهایی مقابل «مهامادیف» از ازبکستان قرار گرفت.

با وجود برتری جودی در راند دوم، او مبارزه را در راندهای اول‌ و سوم‌ واگذار کرد و در مجموع با نتیجه ۲-۱ شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

