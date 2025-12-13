به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده ظهر امروز شنبه در آئین توزیع کمک جهیزیه به زوجهای جوان خوزستانی گفت: با بهرهگیری از توان دستگاههای مختلف، مساعدت لازم برای کسانی که قصد تشکیل خانواده دارند ولی با مشکل مالی مواجه هستند، انجام میشود.
وی کاهش دغدغه زوجهای جوان برای تأمین وسایل اولیه زندگی را گامی مؤثر خواند و افزود: هرچند این قدم بزرگی نیست، اما میتواند بخشی از مشکلات آنان را مرتفع کند و فضایی با نشاطتر برای شروع زندگی مشترک فراهم آورد.
استاندار خوزستان از آمادگی برای تقدیم این کمکها به سایر متقاضیان در آینده خبر داد و اظهار داشت: باید تلاش کنیم برنامههایی از این دست در آینده تداوم و گسترش یابد تا جوانان با روحیهای خوب و بهجت، پیوند آسمانی خود را شکل دهند.
موالیزاده از تمامی حامیان و مشارکتکنندگانی که زمینه اجرای این اقدام نیک را فراهم کردهاند، قدردانی کرد.
نظر شما