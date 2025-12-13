به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور در پیامی درگذشت پیشکسوت فرهیخته عرصه فرهنگ و ادب؛ پژوهشگر، کتاب‌شناس و مترجم نام‌آور کشور، استاد کامران فانی را به جامعه علمی، ادبی و فرهنگی ایران و خانواده گرامی ایشان تسلیت گفت.

دکتر مسعود پزشکیان در پیام تسلیت خود ضمن تجلیل از خدمات اثرگذار این ادیب فقید تصریح کرد: این دانشمند ارجمند، طی چند دهه تحقیق ژرف و کوشش مداوم در عرصه کتاب‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، تألیف و ترجمه، با خدمات ماندگار خود در پاسداشت و سامان‌دهی میراث مکتوب ایرانی نقش برجسته‌ای در اعتلای دانش و فرهنگ این سرزمین ایفا کرد. آثار و تلاش‌های علمی او سرمایه‌ای ارزشمند برای اهل کتاب و پژوهشگران است‌.

این دانشمند ارجمند، طی چند دهه تحقیق ژرف و کوشش مداوم در عرصه کتاب‌شناسی، فرهنگ‌نویسی، تألیف و ترجمه، با خدمات ماندگار خود در پاسداشت و سامان‌دهی میراث مکتوب ایرانی نقش برجسته‌ای در اعتلای دانش و فرهنگ این سرزمین ایفا کرد. آثار و تلاش‌های علمی او سرمایه‌ای ارزشمند برای اهل کتاب و پژوهشگران است و بی‌تردید نام و یادش در حافظه فرهنگی ایران ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن تجلیل از خدمات اثرگذار این ادیب درگذشته، از درگاه خداوند متعال برای ایشان رحمت و رضوان الهی و هم‌نشینی با صالحان و برای عموم بازماندگان صبر، سلامتی و اجر مسئلت می‌نمایم.

در پیام تسلیت رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی آمده است:

استاد کامران فانی، نویسنده، مترجم، کتاب‌دار، دانشنامه‌نگار و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی پس‌از دوره‌ای بیماری درگذشت و فقدان او موجب اندوه و تأثر استادان، پژوهشگران، همکاران و ارادتمندان ایشان در فرهنگستان شد. او کتاب‌شناسی صاحب‎نظر، مترجمی دقیق، ویراستار و پژوهشگری نکته‌بین و دانشمندی شیفتۀ کتاب و خواندن و دانایی بود که بر جنبه‌های گوناگون فرهنگ و تمدن ایران و اسلام چیرگی داشت و دانش و فرزانگی خود را با فروتنی و گشاده‌دستی در خدمت پویایی علمی، ادبی و فرهنگی ایران و نهادهای علمی و فرهنگی کشورمان مانند فرهنگستان زبان و ادب فارسی و سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران به کار بست.

با تجلیل از خدمات ارزشمند ایشان به فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درگذشت این استاد فرهیخته را به جامعۀ علمی و ادبی کشور و بستگان ارجمندشان تسلیت می‌گویم و از درگاه پروردگار مهربان برای آن شادروان آمرزش و آرامش روان خواهانم.»

ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در پیام‌هایی، درگذشت کامران فانی نویسنده، مترجم و کتابشناس برجسته معاصر را تسلیت گفتند.

ابراهیم حیدری پیام تسلیتی به شرح زیر نوشت:

درگذشت استاد کامران فانی نویسنده، مترجم و کتابشناس نامدار، ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ ایران زمین است. جناب ایشان عمر پربرکت خویش را صرف بنیان‌گذاری و سرپرستی دانشنامه‌ها، پایه‌گذاری شیوه‌های نوین کتابداری و مرجع‌نگاری و ترجمه آثار برجسته جهانی کرد و بدین‌سان ستون‌های فرهنگ مکتوب این سرزمین را استوار ساخت.

کامران فانی با سرپرستی پروژه‌های مرجع چون دایره‌المعارف تشیع و دانشنامه کودکان و نوجوانان و با ترجمه آثار نویسندگانی چون چخوف و داستایوفسکی، دریچه‌ای تازه به دانش و ادبیات گشود. خدمات او در ذهن و زبان نسل‌های متفاوت و مختلف دوست‌دار و علاقه‌مند به کتاب ماندگار خواهد بود.

خانه کتاب و ادبیات ایران فقدان این چهره فرهیخته را اندوهی بزرگ می‌داند و میراث علمی او را چراغ راهی برای آیندگان می‌شمارد. از درگاه خداوند متعال برای آن عزیز سفرکرده رحمت و مغفرت الهی مسئلت دارم و این ضایعه بزرگ را به عموم مردم ایران به‌ویژه اهالی فرهنگ و ادب تسلیت می‌گویم. چه نیکوست یادآوری سخن پیامبر اکرم (ص) که فرمودند: «موتُ العالمِ مصیبةٌ لا تُجبَر». بی‌گمان درگذشت استاد کامران فانی نیز مصیبتی جبران‌ناپذیر برای فرهنگ و دانش این سرزمین بود».

پیام آزاده نظربلند به این شرح است:

«با تأسف و تأثر فراوان، درگذشت استاد فرهیخته و نام‌آشنای عرصه کتابداری، پژوهش و فرهنگ، زنده‌یاد کامران فانی را به جامعه علمی و فرهنگی کشور، خانواده محترم ایشان و همه دوستداران کتاب و دانایی، تسلیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید نام کامران فانی با کتاب، کتابخانه و پژوهش‌های بنیادین در حوزه زبان، ادب و دانشنامه‌نگاری پیوندی ماندگار دارد. تلاش‌های ارزشمند ایشان در ترجمه و پژوهش، مشارکت در آثار مرجع و نقش‌آفرینی مؤثر در اعتلای دانش کتابداری، سرمایه‌ای گران‌سنگ برای فرهنگ ایران اسلامی به‌شمار می‌رود.

نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، فقدان این اندیشمند فرزانه را ضایعه‌ای بزرگ برای جامعه کتابداری و حوزه‌های علمی و فرهنگی می‌داند و یاد و آثار ماندگار او را همواره گرامی خواهد داشت.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم، علو درجات و رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان و جامعه فرهنگی کشور، صبر و شکیبایی مسألت دارم».

پیام اکبر ایرانی؛ مدیرعامل مؤسسهٔ پژوهشی میراث مکتوب

با اندوه فراوان، درگذشت استاد کامران فانی، کتابدار پیشکسوت، ،محقق، مترجم و عضو پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و از پیشگامان دانشنامه‌نگاری در ایران و از نویسندگان و ویراستاران دایرة‌المعارف تشیع را به خانواده و جامعه علمی و دانشگاهی کشور تسلیت می‌گویم. او که عمر خود را وقف سامان‌بخشی به دانش و نگاهبانی از میراث فرهنگی ایران کرد، با آثاری همچون طرح «رده‌بندی تاریخ ایران» و سرپرستی دانشنامه‌هایی چون «دانش‌گستر» و «دانشنامه کودکان و نوجوانان»، یادگاری ماندگار از خود برجای گذاشت. فقدان این استاد فرهیخته ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای جامعه علمی و فرهنگی کشور است. یادش گرامی و روحش شاد

پیام رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی:

«درگذشت استاد کامران فانی برای فرهنگ ایران بی‌هیچ‌گزافه نقصانی جبران‌ناپذیر است. گو این‌که از مدت‌ها پیش از حضور پرفیض او محروم شده بودیم.

راست است که زنده‌یاد فانی از برجسته‌ترین استادان و پژوهش‌گران عرصۀ کتابداری بود، با این همه، دانش و بینش گستردۀ او در زمینه‌های متنوع همواره مایۀ شگفتی می‌شد و تیزبینی او در عرصۀ فرهنگ ایران کم‌مانند بود. خدمات بی‌شائبۀ او در حافظۀ فرهنگ ایران باقی و برقرار خواهد ماند. پیوند استوار فانی و کتاب موجب می‌شد تا یکی یادآور دیگری باشد. در اخلاق و دوستی و یکرنگی نیز مقامی عالی داشت.

اینجانب فقدان این دانشمند ممتاز را به خانواده، دوستان، دوستداران و جامعۀ کتابداری ایران تسلیت عرض می‌کنم و آرامش روان ایشان را از درگاه پروردگار یکتا مسئلت می‌کنم.»

کاظم موسوی بجنوردی

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار؛ تعمیم زبان فارسی، تحکیم وحدت ملّی و تمامیت ارضی:



کامران فانی (۲۵ فروردین ۱۳۲۳ ـ ۲۲ آذر ۱۴۰۴) تحصیلات دانشگاهی را در سال ۱۳۴۱ با ورود به دانشکدۀ پزشکی دانشگاه تهران آغاز کرد، اما دو سال بعد، تحصیل طب را نیمه‌کاره رها کرد و به رشتۀ زبان و ادبیات فارسی روی آورد. او در سال ۱۳۴۸ با دریافت مدرک لیسانس زبان و ادبیات فارسی از دانشکدۀ ادبیات ‌دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. سپس در رشتۀ کتابداری به تحصیل پرداخت و در سال ۱۳۵۲ از دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران فوق لیسانس علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی گرفت و در کتابخانۀ‌ ملّی مشغول به کار شد. او عضو هیئت علمی و شورای عالی مشاوران کتابخانۀ ملّی و شورای گنجینۀ پژوهشی ایرج افشار بود و در هیئت امنای کتابخانۀ مجلس و شورای عالی مرکز دایرة‌المعارف بزرگ اسلامی عضویت داشت. همچنین از مهرماه سال ۱۳۸۴ به عضویت پیوستۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمد. فانی که به گفتۀ خودش از کودکی «شیفتۀ‌ کتاب» بود، در دوران پربار زندگی خدمات علمی و فرهنگی شایانی عرضه کرد و در کنار تألیف و ترجمۀ آثار گوناگون، سرپرستی دانشنامۀ کودکان و نوجوانان را بر عهده‌داشت و یکی از سرپرستان دایرة‌المعارف تشیع بود. از کتابهای فانی می‌توان به جنگ جهانی اول و دوم، سرعنوان‌های موضوعی فارسی (با همکاری پوری سلطانی) و رده‌بندی تاریخ ایران اشاره کرد. زرتشت، سیاست‌مدار یا جادوگر (والتر برونو هنینگ)، موش و گربه (گونتر گراس)، مرغ دریایی و سه خواهر (آنتوان چخوف) و خطابه‌های پوشکین (دو کتاب اخیر با همکاری سعید حمیدیان) نیز از ترجمه‌های اوست.

بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار خدمات علمی زنده‌یاد کامران فانی را ارج می‌نهد و درگذشت آن مرحوم را به خانوادۀ محترم او، جامعۀ علمی و فرهنگی کشور و مردم میهن‌دوست ایران تسلیت می‌گوید. یادش گرامی باد.

