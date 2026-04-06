اهدای ۳۰ سری جهیزیه به زوج های جوان نیازمند به برکت وقف در مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد احمدزاده شامگاه بکشنبه در آیین اهدا ۳۰ سری جهیزیه به زوج های جوان از محل موقوفات منطبق در قالب کاروان خودرویی و حرکت در سطح شهر که برگزار شد، اظهار کرد: در ایام دفاع مقدس جانانه ملت ایران در برابر حملات ددمشانه دشمن آمریکایی صهیونیستی، از محل عواید موقوفات منطبق تعداد ۳۰ سری جهیزیه برای کمک به ازدواج و تشکیل خانواده نو مزدوجان نیازمند تهیه شد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی افزود: هر سری جهیزیه شامل هفت قلم اساسی شامل فرش، یخچال، بخاری، گاز و چند قلم ضروری دیگر به ارزش هر سری حدود صد میلیون تومان می باشد.

وی گفت: سال گذشته از محل عواید موقوفات منطبق و اجرای نیت واقفان خیراندیش بیش از ششصد و پنجاه میلیارد تومان صرف امور خیریه در موضوعات فرهنگی اجتماعی با محوریت اجرایی نیات واقفید خیراندیش در سطح استان داشتیم.

احمدزاده افزود این اقدام در این ایام نشانه همدلی، مقاومت و امید جامعه است در واقع فرهنگ ریشه دار وقف در جامعه اسلامی را روایت می کند که واقفین خیراندیش در همه عرصه ها و در همه حالات پشتیبان نیازمندان و کمک به امورات خیرات و مبرات هستند؛ واقفینی که در گذشته از دنیا رفتند و همچنان ثمرات نیک اندیشی و خیراندیشی آنها جاری و ساری است و حمایت های آنان به دست نیازمندان و افرادی که برای آنها تعیین کرده اند می رسانند.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی بیان کرد: ارزشی ۳۰ سری جهیزیه بالغ بر سی میلیارد ریال است.

وی در خصوص گزینش زوج های جوان نیازمند برای اهدای جهیزیه گفت: این زوج ها از طریق مراکز حمایتی که وظیفه شناسایی و حمایت از اقشار نیازمند را دارند شناسایی و به اوقاف معرفی می شوند؛ ما در گزینش و شناسایی نقش مستقیمی نداریم.