۸٠ درصد سازه های آبخیزداری پارسیان آبگیری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله ابراهیمی اظهار کرد: سازههای آبخیزداری پارسیان که با هدف مدیریت رواناب، جلوگیری از فرسایش خاک و ذخیره نزولات جوی احداث شدهاند، شبانه روز گذشته عملکرد مطلوبی از خود نشان داده و توانستند حجم قابل توجهی از آبهای سطحی را مهار و ذخیره کنند.
وی تاکید کرد: تداوم اجرای طرحهای آبخیزداری نقش مهمی در پایداری منابع طبیعی، افزایش تابآوری مناطق و حمایت از معیشت جوامع محلی دارد.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری پارسیان با قدردانی از همراهی مردم و دستگاههای اجرایی، بر ضرورت حفاظت از سازههای آبخیزداری و جلوگیری از تخریب آنها تاکید کرد.
طبق اعلام ادارهکل هواشناسی هرمزگان؛ در شبانه روز گذشته ایستگاه «برکه دکا» در شهرستان پارسیان با ثبت ۵۸ میلیمتر بارندگی، بیشترین میزان بارش در ۲۴ ساعت گذشته را به خود اختصاص داده است.
همچنین در این مدت در دیگر شهرهای پارسیان از جمله «کوشکنار» ۴۶ میل متر، «دشتی» ۳۳ و پنج دهم میلیمتر، «میلکی» ۲۶ میلیمتر، «بستانو» ۲۴ میلیمتر و «دمتیر شمالی» ۱۶ میلیمتر باران باریده است.
