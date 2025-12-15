نحسی ۱۳ برای یحیی در اهواز با شعارهای تند/ فولاد جان بردن ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال فولاد خوزستان با تحمل شکست یک بر صفر مقابل سپاهان اصفهان در ورزشگاه فولاد آره نا ۱۳ امتیازی ماند تا همچنان در رتبه سیزدهم جدول جا خوش کند.

پنجمین شکست فولاد منجر به شعارهای تند هواداران حاضر در استادیوم خانگی فولادی‌ها علیه یحیی گل محمدی شد تا سرمربی این تیم شعار 《حیاکن رهاکن》 را بار دیگر در اهواز تحمل کند.

فولاد در حالی مقابل سپاهان شکست خورد که احسان حاج صفی در دقیقه ۲۹ از روی نقطه پنالتی نتوانست گلزنی کند و محمد عسکری که تک گل سپاهان را در دقیقه ۹ به ثمر رساند در دقایق ۵۱ و ۵۲ دوبار تیر دروازه حامد لک را لرزاند.

فولاد هم در دو دقیقه پایانی وقت‌های اضافی این دیدار موقعیت‌های مسلم گلزنی خود را خراب کرد تا شب تلخ یحیی اینگونه رقم بخورد.