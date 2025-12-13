زمانی و اکرمی داوران تراکتور و پرسپولیس/ محمدی برای استقلال سوت می زند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته داوران اقدام به معرفی داوران ۷ دیدار از هفته چهاردهم در فصل جاری لیگ برتر ۱۴۰۵-۱۴۰۴ کرد که به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴

*‌ تراکتور - پیکان

داور: حسین زمانی کمک‌ها: عباس پورحیدری، امیر غفوری، مصطفی بینش ناظر: حسین خانبان داور VAR: مرتضی منصوریان کمک: بهاره سیفی

* پرسپولیس - آلومینیوم

داور: حسن اکرمی کمک‌ها: هادی طوسی، رحیم حاجی پور و میثم عباسپور ناظر: محمدرضا ابوالفضلی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: ایمان کهیش

دوشنبه ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴

* ملوان - فجرسپاسی

داور: امیر عرب براقی کمک‌ها: علیرضا مرادی، میلاد لطفی و مهرداد خسروی ناظر: محسن قهرمانی داور VAR: شهاب محمدی کمک: دانیال باشنده

* خیبر خرم آباد - استقلال تهران

داور: احمد محمدی کمک‌ها: فرهاد مروجی، وحید سیفی و رسول اولیایی ناظر: حیدر شکور داور VAR: بیژن حیدری کمک: محمدعلی صلاحی

* چادرملو اردکان - استقلال خوزستان

داور: میثم حیدری کمک‌ها: بهمن عبداللهی، سعید محمدی و هادی علی نیافر ناظر: اسماعیل صفیری داور VAR: حسین امیدی کمک: احسان اکبری

* گل گهر سیرجان - مس رفسنجان

داور: ایمان کهیش کمک‌ها: محمد عطایی، مهران مصطفوی و کیوان علیمحمدی ناظر: رسول فروغی داور VAR: مهناز ذکایی کمک: غلامرضا ادیبی

* فولاد خوزستان - سپاهان اصفهان

داور: سیدوحید کاظمی کمک‌ها: علی احمدی، حمیدرضا افشون و مهدی جبرئیلی ناظر: سعادت باغبانی داور VAR: سیدحسین حسینی کمک: امیرمحمد داودزاده