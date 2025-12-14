پیروزی یک نیمه ای پرسپولیس مقابل آلومینیوم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال پرسپولیس و آلومینیوم در هفته چهاردهم لیگ برتر امروز یکشنبه ۲۳ آذر و با قضاوت حسن اکرمی از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه شهدای شهر قدس رو در روی هم قرار گرفتند که نیمه اول این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود سرخ‌ها خاتمه یافت. تیوی بیفوما زننده تنها گل بازی بود.

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، یعقوب براجعه، میلاد محمدی، حسین ابرقویی نژاد، محمد حسین کنعانی زادگان، سروش رفیعی، میلاد سرلک، محمد خدا بنده لو، اوستون اورونوف تیوی بیفوما، علی علیپور

ترکیب آلومینیوم:

محمد خلیفه، بهرام گودرزی، امیر محمد هوشمند، امیر نوری، امین جهان کهن، ابوالفضل قنبری، بهروز نوروزی فرد، یاسی جرجانی، علی وطن دوست، عباس کهریزی، رحمان جعفری

شروع بازی و گل برای پرسپولیس

بازیکنان پرسپولیس بازی را هجومی آغاز کردند و در اولین حمله جدی خود روی دروازه آلومینیوم، روی پاس بلند حسین ابرقویی و نفوذ بسیار خوب میلاد محمدی به زمین حریف این بازیکن به توپ رسید و با فرار به محوطه جریمه آلومینیوم با پاسی رو به عقب، تیوی بیفوما را در موقعیت گلزنی قرار داد و این بازیکن با پاس راست به توپ ضربه زد و موفق شد گل اول بازی را برای میزبان به ثمر برساند.

پس از به ثمر رساندن گل اول، پرسپولیسی‌ها به حملات خود ادامه دادند که در دقیقه ۸ تیوی بیفوما در برخورد با مدافع آلومینیوم در محوطه جریمه این تیم نقش بر زمین شد اما داور دستور به ادامه بازی داد و اعتقادی به اعلام خطای پنالتی نداشت.

بازیکنان آلومینیوم در اولین موقعیت خود در دقیقه ۲۰ توپ را تا نزدیکی محوطه جریمه پرسپولیس جلو آوردند که رحمان جعفری اقدام به شوت زنی کرد اما با تکل به موقع کنعانی زادگان توپ دفع شد.

موقعیت سوزی بیفوما

روی پِرِس بازیکنان پرسپولیس در دقیقه ۲۵، مدافع آلومینیوم دچار اشتباه شد و تیوی بیفوما به توپ رسید و در حالی که هیچ بازیکنی از حریف او را احاطه نکرده بود در موقعیت تک به تک با محمد خلیفه قرار گرفت اقدام به شوت زنی کرد که بازیکنان آلومینیوم توپ را دور کردند. بیفوما می‌توانست در این صحنه به علی علیپور یا اوستون ارونوف هم پاس دهد که از انجام این کار خودداری کرد.

هوشیاری نیازمند مانع باز شدن دروازه پرسپولیس شد

بازیکنان آلومینیوم در دقیقه ۳۳ در یک ضد حمله به دروازه پرسپولیس نزدیک شدند و در حالی که توپ در اختیار ابرقویی بود او با پاسی رو به عقب قصد داشت تا نیازمند را صاحب توپ کند اما پاس او از شدت کافی برخوردار نبود و در یک قدمی رسیدن توپ به مهاجم آلومینیوم، نیازمند با تکل خود توپ را دور کرد.