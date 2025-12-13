  1. بین الملل
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۰

حمله مرگبار داعش علیه نظامیان آمریکا در سوریه؛ ۶ نفر کشته و زخمی شدند

منابع سوری از تیراندازی یک تروریست داعشی به سمت نیروهای آمریکایی در شهر تدمر هنگام گشت‌زنی خبر دادند که بر اثر آن شماری از نیروهای آمریکایی کشته و زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سوری از تیراندازی به سمت نیروهای آمریکایی و جولانی در شهر تدمر هنگام گشت زنی مشترک خبر دادند.

سانا به نقل از یک منبع امنیتی گزارش داد که عامل تیراندازی کشته شده است.

این منبع امنیتی توضیحات بیشتری در این باره نداد.

منبع مذکور از کشته شدن دو نیروی جولانی و زخمی شدن دو نیروی آمریکایی خبر داد.

الاخباریه سوریه نیز به انتقال مجروحان از سوی بالگردهای آمریکایی به پایگاه التنف اشاره کرد.

همزمان منابع خبری از پرواز جنگنده‌های آمریکایی بر فراز تدمر خبر می‌دهند.

برخی رسانه‌ها اعلام کردند که عناصر گروهک تکفیری- تروریستی داعش این حمله را انجام داده‌اند.

واکنش وزیر جنگ آمریکا

در همین ارتباط، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا در پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: مهاجم توسط نیروهای همکار در محل کشته شده است. اگر آمریکایی‌ها را هدف قرار دهید در هر جایی از جهان – بقیه زندگی کوتاه و پر از اضطرابتان را اینگونه سپری خواهید کرد که آمریکا شما را شکار خواهد کرد، پیدا خواهد کرد و بی‌رحمانه خواهد کشت.

واکنش فرماندهی نیروهای تروریستی سنتکام

فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه (سنتکام) نیز در پیامی اعلام کرد که نیروهای آمریکایی در سوریه هدف یک تک تیرانداز تنها وابسته به گروهک تروریستی داعش (ISIS) قرار گرفتند.

فرماندهی نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه اضافه کرد که در حمله امروز به نیروهای این کشور در سوریه ۲ نظامی آمریکایی و یک غیرنظامی آمریکایی کشته و ۳ نظامی دیگر نیز مجروح شده‌اند.

    • IR ۱۹:۵۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      دست افراد شلیک کننده درد نکنه. ،،امریکایی های احمق چی فکر میکنند که هواپیما ی جنگی میتونه نفر را پیدا کنه ،
    • IR ۲۰:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      معلوم نیست چه اشخاصی تیر اندازی کرده اند و چرا مردم باید تاوان ان را بدهند
    • حمید IR ۲۲:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      مطمئن هستیدداعش بوده امریکا به همه برچسب تروریسم میزنه
    • سرباز ایران اسلامی IR ۲۲:۴۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۲
      سلام. تمام جنایتکاران تروریست آمریکایی باید منطقه را ترک کنند یا در این منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی کشته و نابود شوند. تمام مسلمانان و کشورهای اسلامی باید برای نابودی رژیم فاشیستی صهيونيستي اشغالگر و سگ هار امریکای جنایتکار متحد شوند و این رژیم جنایتکار را نابود کنند و فلسطین را آزاد کنند انشاالله
    • بهرام BG ۰۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۳
      داعش کجا بود بابا،،داعش که از خودش هست.....

