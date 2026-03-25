به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سعید فاطمی، رئیس دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس، شامگاه چهارشنبه در آیین تشییع پیکر مطهر یکی از شهدای رسانه ملی در این شهرستان، با گرامیداشت مقام شامخ شهدا، به سه نکته اساسی در خصوص رمز اقتدار و پیروزی ملت ایران اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت انسجام و اتحاد جامعه ایمانی، خاطرنشان کرد: اتحاد امت، پشت دشمن را به لرزه درمی‌آورد. این انسجام خواست شارع مقدس و خداوند متعال است؛ چنان‌که در فریضه حج، صفوف به هم فشرده حاجیان به رخ مشرکین کشیده می‌شود. حتی اگر مسلمانی استطاعت مالی نداشته باشد، حاکم اسلامی موظف است از بیت‌المال هزینه سفر او را تأمین کند تا این انسجام به نمایش درآید.

رئیس دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس اضافه کرد: این اتحاد برای خداوند آنقدر مهم است که در نماز جماعت نیز بر صفوف منظم تأکید شده است. همان نظمی که جاسوسان ابوسفیان را به تحسین واداشت و سبب شد بگویند این عبادت دسته‌جمعی، نشان از شکوه و عظمت مسلمین دارد. این اقتدار مرهون اتحاد و انسجامی است که شما مردم در خیابان‌ها رقم می‌زنید تا دست سپاه و ارتش در دفاع از تمامیت ارضی نلرزد.

فاطمی در ادامه با اشاره به توجه به قدرت لایزال الهی، بیان کرد: دومین توجه، توجه به قدرت نامحدود خداوند است. طبس را فراموش نکردیم که ریگ‌های بیابان لشکر خدا بودند و دشمن را نابود کردند. قطرات خلیج فارس هم برای خدا سربازی می‌کنند. خدایی که موسی (ع) را در تنور حفظ کرد و در کربلا، یاران اندک امام حسین (ع) را در مقابل ۳۵ هزار نفر یاری داد، همان خدایی است که امروز نیز قدرت آفرینی می‌کند. این خدای سال ۶۰ و ۶۱ و خدای حاج قاسم سلیمانی‌هاست که در سخت‌ترین روزها نقش‌آفرینی کردند.

وی سومین توجه را راه سفر و طلب پیروزی دانست و تصریح کرد: راه پیروزی با گرسنگی و ترس به دست نمی‌آید، بلکه با شهامت و اعتقاد حاصل می‌شود. همان شهامت علوی که در جنگ احد، امیرالمؤمنان علی (ع) با شعار «الله اکبر» و «یا رسول الله» در میان حلقه محاصره دشمن ایستادگی کرد و اهل آسمان به شوق آمدند.

رئیس دانشگاه علوم قرآنی بندرعباس در پایان با تأکید بر شعار استقامت ملت ایران، گفت: ما در محضر این شهدای والامقام با یک سؤال می‌خواهیم پشت دشمن را به لرزه درآوریم و آن شعار «استقامت ملت ایران» و شعار مومنین است.