بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: بارش‌های گزارش شده مربوط به ساعت ۲۱:۳۰ روز ۲۸ اسفندماه تا ۲۱:۳۰ روز پنجم فروردین‌ماه بوده است.

وی با اشاره به وضعیت بارندگی‌ها طی ۱۳۹ ساعت اخیر در ایستگاه‌های هواشناسی استان گفت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۹۲.۷ میلی‌متر، بروجرد ۲۸.۴ میلی‌متر، کوهدشت ۱۱۹.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۴۱.۸ میلی‌متر، پلدختر ۱۲۶.۰ میلی‌متر، دورود ۳۶.۸ میلی‌متر، الشتر ۶۳.۲ میلی‌متر، نورآباد ۸۸.۹ میلی‌متر و ازنا ۳۸.۴ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها را در رومشکان ۱۳۴.۶ میلی‌متر، سراب دوره ۱۰۹.۰ میلی‌متر، معمولان ۱۷۷.۵ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۸۲ میلی‌متر، «سیلاخور» ۲۲.۱ میلی‌متر، سپیددشت ۷۵.۰ میلی‌متر، «ریمله» ۶۵.۱ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۱۳۰.۲ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی را ۸۴.۲ میلی‌متر عنوان کرد.