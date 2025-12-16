به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) در حال آماده‌سازی طرحی است که بر اساس آن، سطح فعالیت و تعداد برخی مقرهای اصلی ارتش آمریکا کاهش یافته و موازنه قدرت میان فرماندهان ارشد این کشور دستخوش تغییر خواهد شد.

هدف اصلی این طرح، انتقال منابع حیاتی نظامی از خاورمیانه و اروپا به سایر مناطق راهبردی عنوان شده؛ اقدامی که در قالب یک فرایند ادغام گسترده و تحت نظارت مستقیم «پیت هگسِت»، وزیر جنگ آمریکا دنبال می‌شود.

بر اساس این طرح، در صورت تصویب نهایی، تغییراتی در هرم فرماندهی ارتش آمریکا ایجاد خواهد شد و تعداد ژنرال‌های چهار ستاره کاهش می‌یابد؛ اقدامی که هگسِت پیش‌تر از آن به‌عنوان شکستن «وضعیت موجود» در ساختار نظامی آمریکا یاد کرده بود.

همچنین این طرح بر کاهش نفوذ سه فرماندهی مهم ارتش آمریکا شامل فرماندهی مرکزی (سنتکام)، فرماندهی اروپا و فرماندهی آفریقا تأکید دارد و پیش‌بینی می‌کند این فرماندهی‌ها تحت ساختاری جدید با عنوان «فرماندهی بین‌المللی آمریکا» قرار گیرند.

این تحولات در ادامه تغییر اولویت‌های راهبردی آمریکا پس از سال‌ها حضور پرهزینه نظامی در خاورمیانه صورت می‌گیرد؛ منطقه‌ای که واشنگتن طی دو دهه گذشته میلیاردها دلار هزینه کرده و همچنان با چالش‌های راهبردی حل‌نشده در این منطقه مواجه است. در سال‌های اخیر، تمرکز آمریکا به‌تدریج به سمت مهار چین، رقابت با روسیه و بازآرایی قدرت در منطقه هند–اقیانوسیه سوق یافته است. کاهش نقش سنتکام، همزمان با افزایش توان بازیگران منطقه‌ای و تضعیف نفوذ آمریکا در معادلات امنیتی خاورمیانه، نشانه‌ای از این چرخش راهبردی تلقی می‌شود.

برخی تحلیلگران معتقدند کاهش نقش فرماندهی مرکزی آمریکا می‌تواند به افزایش نقش بازیگران منطقه‌ای مستقل از جمله ایران در معادلات امنیتی منجر شود.

در مقابل، رژیم صهیونیستی این تحولات را با نگرانی دنبال می‌کند؛ چرا که تضعیف حضور مستقیم آمریکا، توان بازدارندگی غیرمستقیم تل‌آویو را کاهش داده و می‌تواند آن را به بازنگری در محاسبات امنیتی خود وادار کند.

در حوزه خلیج فارس نیز تغییر در آرایش نظامی آمریکا، می‌تواند کشورهای عربی هم‌پیمان واشنگتن را به سمت تنوع‌بخشی به روابط امنیتی، تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و حتی گفت‌وگو با رقبای سابق سوق دهد؛ امری که نشانه‌ای از پایان تدریجی نظم امنیتی تک‌قطبی آمریکا در منطقه تلقی می‌شود.