روایت پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نباید فراموش شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر لرستان با تأکید بر لزوم هوشیاری همهجانبه در برابر تهاجم فرهنگی دشمنان، اظهار داشت: جدایی دین، اخلاق و معنویت از علم و فناوری، نتیجهای جز وضعیت اسفبار امروز بشریت و جامعه جهانی نداشته و جنگهای صد سال اخیر گواه روشنی بر این واقعیت است.
جلسات ستاد امر به معروف منجر به اقدام عملی و مؤثر در جامعه شود
وی با تبریک ایام خجسته میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، هدف از برگزاری این جلسه را دستیابی به نتایج کاربردی دانست و گفت: پیش از این نیز برخی دستگاههای فرهنگی از جمله حوزه علمیه و سپاه، جلساتی در همین راستا برگزار کردهاند، اما ضروری است خروجی این جلسات منجر به اقدام عملی و مؤثر در جامعه شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به سخنان خود در نماز جمعه، تصریح کرد: دشمنان با بهرهگیری از همه ابزارهای رسانهای، فرهنگی، هنری و حتی ادبی، کانون خانواده را هدف قرار دادهاند و در این میان زنان و دختران در مرکز این تهاجم قرار دارند؛ خود آنها نیز اذعان کردهاند که تغییر هویت دینی، اخلاقی و تاریخی ملتها، بسیار کمهزینهتر و مؤثرتر از جنگهای نظامی است.
حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به اعترافات چهرههای رسانهای غرب، از جمله صاحبان امپراتوریهای رسانهای، افزود: هدف آنها این است که غیرت دینی و خانوادگی در جامعه ایرانی تضعیف شود و بیحجابی و بدپوششی بهعنوان یک ارزش القا شود؛ مسیری که خودشان امروز به بنبست و سراشیبی سقوط در آن رسیدهاند، بهگونهای که بر اساس آمار رسمی سازمان ملل، درصد بالایی از فرزندان متولدشده در کشورهای غربی خارج از چارچوب خانواده مشروع هستند.
آمر به معروف باید با زبان نرم، اخلاق حسنه و بدون پرخاشگری تذکر دهد
وی با بیان اینکه تضعیف کانون خانواده موجب از بین رفتن نقش «ریحانه بودن» زن در جامعه میشود، تأکید کرد: طبق تعالیم پیامبر اکرم (ص)، زن محور آرامش، نشاط و سلامت خانواده است و وقتی خانواده مورد تهاجم قرار گیرد، این کارکرد الهی نیز از بین میرود.
نماینده ولی فقیه در لرستان با تأکید بر ضرورت انجام وظایف ایجابی و سلبی در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، گفت: تاکنون موردی وجود نداشته که آمر به معروف موجب قتل یا خشونت شده باشد، اما در مقابل، موارد متعددی از آسیب دیدن و حتی مجروح شدن آمران به معروف گزارش شده است؛ بنابراین آمر به معروف باید مطمئن باشد که در صورت حرکت در چارچوب قانون، از حمایت کامل نیروی انتظامی، دستگاه قضائی، ستاد امر به معروف و ائمه جمعه برخوردار خواهد بود.
حجت الاسلام شاهرخی، افزود: آمر به معروف باید با زبان نرم، اخلاق حسنه و بدون پرخاشگری تذکر دهد و در صورت بروز مشکل، اطمینان داشته باشد که پروندههای احتمالی در کلانتریها و محاکم قضائی، با نگاه حمایتی نسبت به او رسیدگی خواهد شد.
پایبندی عمیق جامعه به ارزشها
وی با اشاره به نقش مدیران دستگاهها و سازمانها، تصریح کرد: مدیران، رؤسای ستاد اقامه نماز و ستاد امر به معروف در مجموعههای خود هستند و باید نظارت جدی بر زیرمجموعهها داشته باشند تا هنجارشکنی در ادارات، سازمانها و مراکز آموزشی و فرهنگی شکل نگیرد.
نماینده ولی فقیه در لرستان با انتقاد از بیتوجهی به آئیننامهها و مقررات فرهنگی در دانشگاهها و مراکز آموزشی، گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط روشنی را تدوین کرده، اما عدم اجرای این مقررات باعث شده سخن گفتن از آنها امروز به شنا کردن خلاف جریان تبدیل شود.
حجت الاسلام شاهرخی با اشاره به جنگ رسانهای دشمن، تصریح کرد: دشمن با بزرگنمایی تجمعات محدود و کوچکنمایی حضور میلیونی مردم متدین، تلاش میکند روحیه انفعال و رخوت ایجاد کند؛ در حالی که حضور گسترده مردم در مناسبتهایی چون ۱۳ آبان، روز قدس و ۲۲ بهمن، نشاندهنده پایبندی عمیق جامعه به ارزشها است.
وی پیشنهاد داد: برای تقویت فضای ارزشی جامعه، اجتماع باشکوه و مردمی بانوان با محوریت عفاف و حجاب و با هماهنگی دستگاههای اجرایی، فرهنگی، امنیتی و خدماتی برگزار شود تا نشان داده شود که حجاب و عفاف، ارزش غالب در جامعه اسلامی ایران است.
روایت پیروزی ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه نباید فراموش شود
نماینده ولی فقیه در لرستان با انتقاد از واگذاری تدریجی برخی فضاهای فرهنگی به افراد هنجارشکن، بیان داشت: مکانهایی چون پارکها، مراکز تفریحی و حتی برخی فضاهای مرتبط با دفاع مقدس، به دلیل کمرنگ شدن حضور نیروهای ارزشی، از کارکرد اصلی خود فاصله گرفتهاند و لازم است دستگاههای متولی از جمله شهرداری، سپاه، نیروی انتظامی و بنیاد حفظ آثار دفاع مقدس، برنامهریزی جدی برای احیای این فضاها داشته باشند.
حجت الاسلام شاهرخی بر ضرورت فضاسازی شهری در حوزه ارزشهای دینی، انقلابی، خانواده و کرامت زن تأکید کرد و گفت: همه دستگاهها باید با هماهنگی شهرداری، در ورودی ادارات و سطح شهر، پیامهای فرهنگی و ارزشی را جایگزین تبلیغات صرفاً مصرفگرایانه کنند.
وی همچنین بر استمرار «روایت پیروزی» در عرصههای مختلف تأکید کرد و افزود: روایت پیروزی ملت ایران در دفاع مقدس و مقاومتهای اخیر نباید از زبان، قلم و رسانههای ما قطع شود و این روایت باید در مدارس، دانشگاهها، ادارات، اصناف و رسانهها بازتاب داشته باشد.
نماینده ولی فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ضرورت برخورد قاطع با تخلفات در اماکن عمومی و مراکز پذیرایی، تصریح کرد: برخورد بازدارنده، سریع و قانونی با هنجارشکنیها ضروری است و تعلل در این زمینه، موجب از دست رفتن کنترل فرهنگی شهرها میشود.
حجت الاسلام شاهرخی با تقدیر از اقدامات دادستانی در برخی حوزههای اجتماعی، تأکید کرد: ترکیب اقدامات ایجابی فرهنگی، تبلیغ گفتمان دینی و قانونی و برخورد قاطع با متخلفان، تنها راه صیانت از هویت دینی، فرهنگی و اجتماعی استان لرستان است.
