نماینده ولی فقیه در لرستان: شوراها نیازمند افراد خلاق و خدمتگزار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی روز دوشنبه در دوره آموزشی و توجیهی اعضای هیئت نظارت بر انتخابات، که با حضور استاندار لرستان و مسئولان هیئت نظارت و اجرایی استان برگزار شد، اظهار داشت: انتخاب افراد برای حضور در شوراها باید مبتنی بر اعتقاد به معارف اسلامی و رعایت صلاحیتهای قانونی شورای نگهبان باشد تا مسئولیت اداره شهرها و روستاها به افراد کارآمد سپرده شود.
پرهیز از معیارهای قومی و سیاسی
وی تأکید کرد: بررسی صلاحیتها نباید بر اساس نگاه قومی، قبیلهای، خانوادگی یا معاملات سیاسی انجام شود و حتی شهرت یا مقام افراد نباید در ارزیابی تأثیرگذار باشد.
توجه به خدمتگزاری و ابتکار در انتخاب شوراها
نماینده ولی فقیه در استان افزود: انتخابات شوراهای شهر و روستا از اهمیت ویژهای برخوردار است و معیارهای اصلی در گزینش اعضا باید شامل روحیه خدمتگزاری، ارائه خدمات مبتکرانه و تحولآفرین باشد.
وی یادآور شد که شهرداریها مسئولیتهای متعدد عمرانی، فرهنگی و اجتماعی دارند و میتوانند بستر مناسبی برای خدمتگزاری به مردم فراهم کنند.
ضرورت اصلاح روندها و پرهیز از رانت و سو مدیریت
حجتالاسلام شاهرخی با اشاره به مشکلات گذشته، تصریح کرد: برخی روندهای ناسالم و سو مدیریتها باعث مشکلات متعدد و حتی اعلام جرم شده است؛ بنابراین دقت ویژه در انتخاب اعضای شوراها ضروری است.
وی همچنین خواستار توجه هیئتهای نظارت و اجرایی به رفع لغزشهای احتمالی شد و تأکید کرد: رفتار این هیئتها باید به گونهای باشد که هیچ نگاه قومی، قبیلهای یا سیاسی در اذهان مردم شکل نگیرد.
قدردانی از تلاشها و تأکید بر اهمیت انتخابات سالم
نماینده ولی فقیه در استان در پایان از تلاشهای استانداری و هیئت نظارت استان قدردانی کرد و گفت: هدف اصلی حاکمیت استقرار عدالت، نفی رانت و ویژهخواری و برگزاری انتخاباتی سالم در چارچوب نظام جمهوری اسلامی است.
