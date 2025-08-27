به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به کسب رتبه دوم اقتصادی کشور توسط آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات گسترده به استان، تنها در همان مدت ۲۶ مجوز سرمایه‌گذاری صادر کردیم.

وی ادامه داد: آذربایجان‌شرقی اکنون رتبه نخست صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری کشور را در اختیار دارد؛ به‌طوری که تاکنون هزار و ۵۳۰ مجوز با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) صادر شده است. این اعداد نشان می‌دهد که علاقه به سرمایه‌گذاری در کشور و به‌ویژه استان ما همچنان بالاست.

وی با قدردانی از دستگاه قضائی اعلام کرد: با آزادسازی ۳۵ هزار هکتار از اراضی اقتصادی منطقه صوفیان و تبدیل آن‌ها به اراضی دولتی، بخشی از موانع سرمایه‌گذاری برطرف شد.

وی این اقدام را حرکتی تاریخی در دفاع از صنعت و تولید خواند و افزود: پیش‌تر واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی حتی سند مالکیت نداشتند و همین موضوع انگیزه فعالیت را کاهش می‌داد؛ اما امروز شور و شوق تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در استان ایجاد شده است.

مدیرکل صمت استان با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی به قطب اول تولید پنل خورشیدی و اینورتر در کشور تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: به‌زودی طرح‌های اقتصادی پنج استان کشور به‌عنوان استان‌های معین، توسط استاندار آذربایجان‌شرقی و در حضور رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.

پرنیان با اشاره به توسعه گسترده صنایع استان گفت: از بهمن سال گذشته تاکنون، ۲۵۰ کارخانه جدید ایجاد یا توسعه یافته‌اند که زمینه اشتغال برای هشت هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، در ۹ ماه گذشته، ۸۰ واحد صنعتی غیرفعال دوباره احیا شده و ۳۲ معدن راکد نیز به چرخه تولید بازگشته‌اند.

مدیرکل صمت استان در واکنش به شایعات مربوط به حضور خود در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ عنوان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شرکت نخواهم کرد.