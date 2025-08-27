  1. استانها
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۷

آذربایجان‌شرقی رتبه نخست صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری کشور را دارد

آذربایجان‌شرقی رتبه نخست صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری کشور را دارد

تبریز-مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی گفت: آذربایجان‌شرقی اکنون رتبه نخست صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری کشور را در اختیار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صابر پرنیان عصر روز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به کسب رتبه دوم اقتصادی کشور توسط آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: با وجود شرایط دشوار پس از جنگ ۱۲ روزه و حملات گسترده به استان، تنها در همان مدت ۲۶ مجوز سرمایه‌گذاری صادر کردیم.

وی ادامه داد: آذربایجان‌شرقی اکنون رتبه نخست صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری کشور را در اختیار دارد؛ به‌طوری که تاکنون هزار و ۵۳۰ مجوز با مجموع سرمایه‌گذاری ۱۰۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰ همت) صادر شده است. این اعداد نشان می‌دهد که علاقه به سرمایه‌گذاری در کشور و به‌ویژه استان ما همچنان بالاست.

وی با قدردانی از دستگاه قضائی اعلام کرد: با آزادسازی ۳۵ هزار هکتار از اراضی اقتصادی منطقه صوفیان و تبدیل آن‌ها به اراضی دولتی، بخشی از موانع سرمایه‌گذاری برطرف شد.

وی این اقدام را حرکتی تاریخی در دفاع از صنعت و تولید خواند و افزود: پیش‌تر واحدهای تولیدی در شهرک‌های صنعتی حتی سند مالکیت نداشتند و همین موضوع انگیزه فعالیت را کاهش می‌داد؛ اما امروز شور و شوق تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری در استان ایجاد شده است.

مدیرکل صمت استان با بیان اینکه آذربایجان‌شرقی به قطب اول تولید پنل خورشیدی و اینورتر در کشور تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: به‌زودی طرح‌های اقتصادی پنج استان کشور به‌عنوان استان‌های معین، توسط استاندار آذربایجان‌شرقی و در حضور رئیس‌جمهور افتتاح خواهد شد.

پرنیان با اشاره به توسعه گسترده صنایع استان گفت: از بهمن سال گذشته تاکنون، ۲۵۰ کارخانه جدید ایجاد یا توسعه یافته‌اند که زمینه اشتغال برای هشت هزار نفر را فراهم کرده‌اند.

وی افزود: علاوه بر این، در ۹ ماه گذشته، ۸۰ واحد صنعتی غیرفعال دوباره احیا شده و ۳۲ معدن راکد نیز به چرخه تولید بازگشته‌اند.

مدیرکل صمت استان در واکنش به شایعات مربوط به حضور خود در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی گفت: به هیچ عنوان در انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شرکت نخواهم کرد.

