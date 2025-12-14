به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسکندر صیدایی روز یکشنبه در مراسم افتتاح یکی از ایستگاههای ژئودینامیک اظهار کرد: در دنیای تخصصی امروز، تصمیمگیری و تصمیمسازی صحیح بدون اتکا به تجهیزات و فناوریهای بهروز امکانپذیر نیست و استفاده از دادههای دقیق مکانی، پیشنیاز توسعه پایدار به شمار میرود.
وی با اشاره به کارکرد ایستگاههای ژئودینامیک افزود: این ایستگاهها با استفاده از سامانههای GPS، حرکات سطح زمین را بهصورت دقیق رصد کرده و دادههای حاصل را برای پردازش و تحلیل به سامانههای سازمان نقشهبرداری کشور ارسال میکنند.
رئیس سازمان نقشهبرداری کشور ادامه داد: دادههای دریافتی پس از تبدیل، مدلسازی و تجزیهوتحلیل، در حوزههایی همچون پایش حرکات پوسته زمین، بررسی فرونشست، امور ناوبری، تهیه نقشههای مخاطرات طبیعی از جمله فرونشست، سیل و زمینلرزه، کنترل پایداری سازهها و بناهای مهم و همچنین ارائه چارچوب مرجع مختصاتی استان برای پروژههای اجرایی مورد استفاده قرار میگیرد.
صیدایی با اشاره به ظرفیتهای آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: با راهاندازی این ایستگاهها، استان از نظر زیرساختهای ژئودینامیک به جایگاه مطلوبی دست یافته و دادههای این شبکه بهصورت لحظهای قابل تحلیل و بهرهبرداری در برنامهریزیهای توسعهای است.
وی یادآور شد: پیش از این ۱۴ ایستگاه ژئودینامیک در شهرهای تبریز، اهر، کلیبر، مرند (بابره سفلی و یکان کهریز)، بناب، اسکو، هشترود، خواجه، سراب (اردها و بهرمان)، امند، تسوج و ترکمانچای فعال بوده است.
