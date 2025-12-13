به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی دشتی شامگاه شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی گفت: قانونگذاری مسیر و ریل حرکت کشور را مشخص میکند و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس مسئول تطبیق قوانین با پشتوانه اجتهادی حوزههای علمیه است تا همواره طرحها و لوایح در چارچوب فقهی و شرعی قرار گیرند.
وی گفت: در یک سال گذشته این مرکز بیش از ۱۵ هزار ساعت کار تحقیقاتی انجام داده و در مجموع ۱۱۳ پروژه در دست اجرا و ۹۲ گزارش علمی، تقنینی و نظارتی منتشر کرده است و همچنین ۱۱۷ گزارش علمی دیگر در دست تکمیل و اقدام قرار دارد.
معاون پژوهش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: برگزاری ۸۳ همایش و نشست تخصصی، ۷۹ نشست علمی و کرسی نظریهپردازی و ۷۳۴ جلسه تخصصی ناظر بر طرحها و لوایح از دیگر فعالیتهای این مرکز در یک سال گذشته بوده است.
وی افزود: کمیته واکنش سریع مرکز نیز با هدف بررسی فوری طرحها و لوایح و نظارت بر مصوبات مجلس، نقش مؤثری در تضمین رعایت احکام شرعی ایفا میکند.
دشتی با اشاره به اهمیت تعامل مستمر میان حوزههای علمیه و مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هماهنگی و همافزایی میان پژوهشهای دینی و فرآیند قانونگذاری، کلید هوشمندسازی و تخصصی کردن تصمیمسازیهای تقنینی است و مرکز تحقیقات اسلامی با بهرهگیری از نیروهای متخصص و متعهد، در مسیر اعتلای قانونگذاری دینی و تحقق آرمانهای نظام اسلامی گام برمیدارد.
وی گفت: این مراسم فرصتی بود برای ارج نهادن به تلاشهای علمی پژوهشگران و تأکید بر اهمیت استمرار مسیر پژوهشی و تقویتی در حوزه قانونگذاری دینی.
دشتی افزود: اهمیت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در تقویت بنیادهای فقهی و حقوقی نظام قانونگذاری کشور انکارناپذیر است و حضور و سخنرانی چهرههای برجسته، نقش محوری پژوهشهای علمی و فقهی در قانونگذاری مبتنی بر شرع و اعتقادات نظام اسلامی را نمایان میکند.
وی گفت: استمرار فعالیتهای پژوهشی و استفاده از ظرفیت علمی دانشگاهها و حوزهها، همراه با همکاری نهادهای مرتبط، زمینه تحقق قوانین دقیق و شرعی و ارتقای کیفیت تصمیمگیریهای تقنینی را فراهم میکند و نقش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در این مسیر بسیار راهبردی و مؤثر است.
در این برنامه از برخی محققان و پژوهشگران مرکز تجلیل شد و سه اثر علمی شامل کتاب تأملات فقهی و تقنینی در حکمرانی آب، کتاب حکمرانی دینی و تنظیمگری در مسائل اساسی معاصر و کتاب مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بینالمللی فقه و قانون رونمایی شد.
