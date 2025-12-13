۲ کشته در جریان تیراندازی در یک دانشگاه آمریکا؛ واکنش متناقض ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، شبکه ای‌بی‌سی نیوز به نقل از پلیس آمریکا اعلام کرد که نیروهای امنیتی در حال رسیدگی به یک حادثه تیراندازی در دانشگاه براون در شهر پراویدنس واقع در ایالت رود آیلند هستند.

شبکه فاکس‌نیوز نیز به نقل از دانشگاه براون گزارش داد که مسئولان دانشگاه از طریق پیام‌های فوری، دانشجویان را از وجود فردی مسلح در نزدیکی دانشکده مهندسی مطلع کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، دانشگاه از دانشجویان خواسته است تا اطلاع ثانوی درها را بسته و در مکان‌های امن پناه بگیرند.

در همین حال، شبکه سی‌ان‌ان به نقل از اطلاعیه‌ای از دانشگاه براون اعلام کرد که یکی از مظنونان در حادثه تیراندازی داخل محوطه دانشگاه در بازداشت قرار گرفته است.

با این حال، دانشگاه براون در بیانیه‌ای جداگانه تأکید کرد که دانشجویان باید همچنان در محل‌های امن خود باقی بمانند و اعلام کرد که پلیس تاکنون هیچ مظنونی را بازداشت نکرده است.

دانشگاه براون، یک دانشگاه تحقیقاتی خصوصی است که در سال ۱۷۶۴ میلادی تأسیس شده است.

زخمی شدن چند نفر در تیراندازی در دانشگاه براون

خبرگزاری فرانسه نیز اعلام کرد که این تیراندازی چند زخمی برجای گذاشته است.

این خبرگزاری به ماهیت مجروحان این تیراندازی و نیز ماهیت عامل تیراندازی هیچ اشاره‌ای نکرده است.



واکنش متناقض ترامپ به حادثه تیراندازی

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مانند دیگر حوادث جاری در این کشور، به این حادثه نیز واکنش نشان داد و در صفحه رسمی‌اش در تروث سوشال نوشت: من در جریان تیراندازی در دانشگاه براون در رود آیلند قرار گرفته‌ام.

وی ابتدا مدعی شد که عامل تیراندازی بازداشت شده و پلیس فدرال (اف بی آی) در محل وقوع جرم حضور دارد.

دقایقی طول نکشید که ترامپ صحبت خود را تغییر داد و در پست جدیدی نوشت: فرد مظنون به تیراندازی در دانشگاه براون در ایالت رود آیلند در بازداشت نیست.

آسوشیتد پرس: دستکم دو تن در حمله به دانشگاه براون کشته شدند



خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که در حمله به دانشگاه براون در ایالت رود آیلند آمریکا تا این لحظه دستکم دوتن کشته و چند تن دیگر زخمی شدند.

فرماندار شهر پراویدنس نیز اعلام کرد که در این تیراندازی ۲ تن کشته و ۸ تن دیگر زخمی شدند.