ترس و نگرانی کشورهای مختلف نسبت به مشارکت در طرح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت وای نت به نقل از یک منبع صهیونیست بلندپایه گزارش داد که آمریکا از تعداد کشورهایی که آمادگی خود را برای اعزام نیرو به نوار غزه اعلام کردهاند ناراضی است.
وی اضافه کرد که آمریکاییها به دنبال افزایش تعداد این کشورها هستند.
منبع صهیونیستی مذکور بیان کرد که برخی از این کشورها نسبت به اعزام نیرو به نوار غزه و احتمال وقوع درگیری در این باریکه نگران هستند و ترجیح میدهند در دیگر زمینهها همکاری داشته باشند.
پیشتر شبکه سی ان ان گزارش داده بود که آمریکا میخواهد نیروهای بین المللی را در سریعترین زمان ممکن در نوار غزه مستقر کند. این اقدام در چارچوب طرح به اصطلاح صلح ترامپ در قبال غزه صورت میگیرد. تعدادی از کشورهای منطقهای و غیر منطقهای نیز اعلام کرده بودند که به دلیل عدم شفاف بودن مأموریت این نیروها در غزه قصد ندارند در این طرح شرکت کنند.
