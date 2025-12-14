سایت ۷۹ هکتاری طرح نهضت مسکن میرجاوه به مرحله نهایی سازی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالجبار اودک مسئول نمایندگی اداره راه و شهرسازی میرجاوه گفت: مراحل نهایی آماده‌سازی سایت ۷۹ هکتاری این شهرستان برای ساخت حدود هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی ویلایی در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن در حال انجام است.

وی افزود: عملیات ساخت این پروژه از سال گذشته آغاز شده و تاکنون بیش از ۴۵ میلیارد تومان برای پیشبرد این طرح هزینه شده است که این امر موجب تحقق پیشرفت ۸۷ درصدی در مراحل مختلف آماده‌سازی و احداث واحدها شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و یکی از بزرگترین پروژه‌های مسکن ملی در شهرستان میرجاوه به شمار می‌رود، بیان کرد: با توجه به نیاز شدید منطقه به مسکن تلاش‌ها برای تسریع در روند ساخت و تکمیل این پروژه با هدف پاسخگویی به نیازهای مسکن اقشار مختلف جامعه ادامه دارد.

اودک تصریح کرد: تمامی اقدامات مورد نیاز برای آماده‌سازی سایت ۷۹ هکتاری شامل زیرساخت‌های لازم همچون راه‌های دسترسی، شبکه‌های آب و برق، فاضلاب و سایر تأسیسات زیربنایی در حال انجام است و در مراحل پایانی قرار دارد.

وی تاکید کرد: با این حال برای تکمیل نهایی و اجرای فازهای بعدی پروژه همچنان به حدود ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است.

مسئول نمایندگی اداره راه و شهرسازی میرجاوه ادامه داد: این پروژه که در قالب طرح نهضت ملی مسکن به اجرا در آمده، علاوه بر تأمین مسکن برای خانوارهای نیازمند می‌تواند تحولی چشمگیر در کاهش مشکلات مسکن در شهرستان میرجاوه ایجاد کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: همچنین این پروژه نه تنها گام بزرگی در تحقق طرح نهضت ملی مسکن است بلکه نقشی مؤثر در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی شهرستان میرجاوه خواهد داشت و می‌تواند زمینه‌ساز اشتغال‌زایی و ارتقا زیرساخت‌های منطقه شود.