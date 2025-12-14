درآمدزایی پایدار اولویت دوره جدید پارک فاوا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دوازدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات، تداوم جلسات کمیسیون را شرط اصلی پیشبرد برنامه‌های پارک دانست و بر ضرورت تنظیم سازوکارهای مالی جدید برای درآمدزایی و اتکای بیشتر پارک بر منابع اختصاصی تأکید کرد.

دوازدهمین جلسه کمیسیون دائمی هیئت امنای پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات به ریاست احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات (رئیس کمیسیون دائمی پارک) و با حضور نمایندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان برنامه و بودجه کشور و اعضای حقیقی کمیسیون دائمی برگزار شد.

در ادامه جلسه، احسان چیت‌ساز بر اهمیت استمرار جلسات کمیسیون دائمی تأکید کرد و اظهار داشت: نقش این کمیسیون در هدایت کلان پارک و نگاه ویژه وزارت ارتباطات به پارک فاوا در دوره جدید، ضرورت برگزاری منظم جلسات و پیگیری مداوم سیاست‌ها را دوچندان می‌کند.

وی افزود: ساختار مالی پارک تاکنون مبتنی بر منابع تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت بوده و از سال آینده لازم است فرآیندها به گونه‌ای تنظیم شود تا اتکای بیشتری بر منابع اختصاصی، درآمدزایی پایدار و واگذاری اراضی صورت گیرد. چیت‌ساز این موضوع را یکی از محورهای اصلی ساماندهی مالی پارک در دوره جدید عنوان کرد.

مصطفی مافی، رئیس پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز گزارشی از عملکرد عمرانی و توسعه‌ای پارک فاوا ارائه کرد و در این گزارش بیان شد: مجموعه در دوره اخیر با تمرکز بر پروژه‌های توسعه‌ای، تکمیل زیرساخت‌ها و اجرای برنامه‌های راهبردی به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته است.

در این نشست، بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۴، اصلاحیه بودجه تفصیلی سال ۱۴۰۳، ساختار سازمانی و برنامه راهبری پنج‌ساله پارک فاوا مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از تکمیل ارزیابی‌ها، مستندات برای تصویب نهایی ارائه شود.