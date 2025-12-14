فرصت طلایی جهش فناورانه؛ واگذاری محدود اراضی پارک پردیس تا ۲۲ دی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منطقه نوآوری ایران، بر اساس این فراخوان، شرکتهای تولیدی با محصولات فناوری پیشرفته (Hi-tech)، واحدهای تحقیق و توسعه (R&D)، آزمایشگاهها و فبلبهای فناوری و هلدینگهای بزرگ صنعتی و سرمایهگذاری که قصد ایجاد زیستبوم فناورانه اختصاصی دارند، میتوانند برای دریافت زمین در این منطقه ثبتنام کنند.
شرکتهای فعال در حوزههای سلامت، ICT، میکروالکترونیک، هوش مصنوعی، انرژیهای تجدیدپذیر، فینتک و همچنین صنایع خلاق مانند تولید محتوای دیجیتال، انیمیشن، بازیسازی، طراحی صنعتی و استودیوهای پیشرفته در اولویت پذیرش قرار دارند.
مساحت قطعات قابلواگذاری برای شرکتهای کوچک و متوسط بین ۷۵۰ متر تا حدود ۳ هکتار است و شرکتهای بزرگ میتوانند بر اساس توان مالی و برنامه توسعهای خود، درخواست مساحتهای بالاتر ارائه دهند. پرداخت هزینه واگذاری نیز به صورت نقدی و اقساطی و در مدلهای متنوع امکانپذیر است.
متقاضیان از ۲۲ آذر ۱۴۰۴ به مدت یک ماه فرصت دارند با مراجعه به سامانه عضویت منطقه به نشانی https://svc.techpark.ir/login/membership درخواست خود را ثبت و مدارک را تکمیل کنند. پس از آن، جلسات معارفه، ارزیابی فنی و مالی و بررسی نهایی در کمیته پذیرش انجام خواهد شد. با توجه به محدود بودن قطعات، زمان ثبتنام و تکمیل مدارک بر اولویت پذیرش متقاضیان تأثیر مستقیم خواهد داشت.
منطقه بینالمللی نوآوری ایران با چشمانداز توسعه ۱۰۰۰ هکتاری و استقرار بیش از ۱۲ هزار نیروی متخصص در ۶۰۰ واحد فناور، یکی از مهمترین قطبهای فناوری کشور است و مزایای زیرساختی، رفاهی، کسبوکاری و مشوقهای قانونی از جمله معافیتهای مالیاتی را برای حمایت از رشد شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر، متقاضیان میتوانند با شمارههای ۰۲۱-۷۶۲۵۰۲۵۰ و ۰۲۱-۷۶۲۵۰۰۹۴ تماس بگیرند یا از طریق دستیار هوش مصنوعی پردیسا در وبگاه منطقه مشاوره دریافت کنند.
